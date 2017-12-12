Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt

Giải trí 12/12/2017 11:01

Giữa tiết trời lạnh giá ở Paris, Quách Ngọc Ngoan vẫn thấy ấm áp vì được sánh bước bên người mình thương.

Mùa giáng sinh năm nay, Quách Ngọc Ngoan và bạn gái Phượng Chanel rủ nhau đến kinh đô ánh sáng Paris để tận hưởng những ngày đông giá lạnh.

Cả hai đành thời gian đi thăm thú nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và mua sắm những món hàng hiệu đắt tiền. Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng chồng cũ Lê Phương và bạn gái hơn tuổi vẫn khiến nhiều người phát hờn trước những cử chỉ quan tâm “ngọt như mía lùi”.

“Mùa đông không ngại lạnh vì có gấu” - Quách Ngọc Ngoan ghi chú vào bức ảnh chụp cùng Phượng Chanel.

Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan say mê ngắm người tình trên đường phố Paris - Ảnh: FBNV

Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt - Ảnh 2
Nam diễn viên và bạn gái mua sắm nhiều hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: FBNV

Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt - Ảnh 3
Từ ngày công khai mối quan hệ, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel rất chăm chỉ đi du lịch xa cùng nhau - Ảnh: FBNV

Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt - Ảnh 4
Phượng Chanel diện toàn hàng hiệu từ trên xuống dưới nhưng vẫn bị chê là chưa biết phối đồ - Ảnh: FBNV

Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt - Ảnh 5
Chiếc quần khó hiểu làm cho bộ trang phục trở nên kém sang - Ảnh: FBNV

Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt - Ảnh 6
Dù vậy, Phượng Chanel vẫn khiến nhiều người khâm phục vì rất giỏi kiếm tiền - Ảnh: FBNV

Không chỉ tiết lộ mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp, Phượng Chanel còn thẳng thừng tuyên bố điều này

Không chỉ tiết lộ mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp, Phượng Chanel còn thẳng thừng tuyên bố điều này

Là bạn thân của Vũ Khắc Tiệp và “Nữ hoàng nội y”, Phượng Chanel gây chú ý khi khẳng định vai trò quan trọng của mình trong mối quan hệ với cặp đôi "tri kỷ".

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Từ khóa:   Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan bạn gái Quách Ngọc Ngoan

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