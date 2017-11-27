Là bạn thân của Vũ Khắc Tiệp và “Nữ hoàng nội y”, Phượng Chanel gây chú ý khi khẳng định vai trò quan trọng của mình trong mối quan hệ với cặp đôi "tri kỷ".

Nhân dịp đám cưới ca sĩ Nhật Thủy - quán quân Vietnam Idol 2014, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cùng bay ra Hà Nội để tham dự ngày vui của bạn. Tại đây, cả hai cùng hội ngộ Phượng Chanel và nâng ly chúc mừng thời khắc hóa giải mâu thuẫn.

Sau sự kiện, "ông trùm chân dài" đã đăng tải khoảnh khắc này lên Facebook như ngầm thông báo đã hết giận “Nữ hoàng nội y”. Tiếp đó, Phượng Chanel cũng khẳng định thêm thông tin trên khi chia sẻ lại được link của một bài báo và viết: “Tiệp mãi đi đôi với Trinh, Trinh và Tiệp không thể sống thiếu Phượng” - bạn gái Quách Ngọc Ngoan viết.

Theo đó, Phượng Chanel khiến nhiều người bất ngờ khi vô tư đùa rằng, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp là một cặp không thể tách rời, đồng thời tiết lộ họ không thể sống mà không có đàn chị bên cạnh.

Không chỉ tiết lộ mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp, Phượng Chanel còn thẳng thừng tuyên bố điều này Là bạn thân của Vũ Khắc Tiệp và “Nữ hoàng nội y”, Phượng Chanel gây chú ý khi khẳng định vai trò quan trọng của mình trong mối quan hệ với cặp đôi "tri kỷ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chi-tiet-lo-moi-quan-he-giua-ngoc-trinh-va-vu-khac-tiep-phuong-chanel-con-thang-thung-tuyen-bo-dieu-nay-257819.html