Phượng Chanel có tuyệt chiêu lợi hại này bảo sao Quách Ngọc Ngoan không say như điếu đổ

Nhiều người cho rằng Phượng Chanel có nhan sắc không xứng tầm với Quách Ngọc Ngoan, tuy nhiên khi biết lý do sau đây thì ai cũng sẽ hiểu vì sao chồng cũ Lê Phương say mê người phụ nữ này đến vậy.
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Là đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Phượng chanel vẫn luôn thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, khéo thu vén nhà cửa và chăm sóc bạn trai chu đáo đến từng chân tơ kẻ tóc.
Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng tín đồ Chanel không nề hà chuyện vào bếp để nấu cho Quách Ngọc Ngoan những món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Thời gian rảnh rỗi, Phượng sẽ đưa người tình đi sắm đồ mới hoặc du lịch đâu đó để hâm nóng tình yêu.
Nhìn cái cách mà người phụ nữ này chăm sóc chu đáo cho chồng cũ Lê Phương, nhiều người cho rằng đây là một trong những lý do Phượng Chanel dù không có nhan sắc nổi bật nhưng vẫn khiến Quách Ngọc Ngoan “say quên lối về”.