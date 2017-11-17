Phượng Chanel có tuyệt chiêu lợi hại này bảo sao Quách Ngọc Ngoan không say như điếu đổ

Là đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Phượng chanel vẫn luôn thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, khéo thu vén nhà cửa và chăm sóc bạn trai chu đáo đến từng chân tơ kẻ tóc.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng tín đồ Chanel không nề hà chuyện vào bếp để nấu cho Quách Ngọc Ngoan những món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Thời gian rảnh rỗi, Phượng sẽ đưa người tình đi sắm đồ mới hoặc du lịch đâu đó để hâm nóng tình yêu.