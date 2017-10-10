Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - người khiến Quách Ngọc Ngoan đánh đổi vợ đẹp con ngoan, say như điếu đổ

Giải trí 10/10/2017 17:20

Được Quách Ngọc Ngoan yêu thương và trân trọng "gấp ngàn lần" Lê Phương, thế nhưng khi Phượng Chanel để mặt mộc, nhiều người sốc nặng và không ngừng tự hỏi Quách Ngọc Ngoan yêu người phụ nữ này vì điều gì?

Từ ngày công khai yêu Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel thường xuyên sánh bước cùng anh tại các sự kiện giải trí. Cặp đôi cũng rất chịu khó đăng ảnh hẹn hò trên Facebook như bất cứ cặp đôi trẻ tuổi nào.

Trước đây, Phượng Chanel rất ít khi để mặt mộc nên dù bị chê thua kém Lê Phương nhưng không ai có thể ngờ nhan sắc thật của người tình Quách Ngọc Ngoan lại gây sốc đến thế.

Khi không có phụ kiện hàng hiệu, không bôi trét lên mặt các mỹ phẩm đắt tiền, Phượng Chanel khiến nhiều người choáng váng với làn da ngăm đen, gương mặt thiếu điểm sáng và hằn rõ dấu vết tuổi tác.

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Mặt mộc của Phượng Chanel bị nhiều người chê kém sắc - Ảnh: Internet

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Phượng Chanel là người phụ nữ may mắn được Quách Ngọc Ngoan trân trọng "gấp ngàn lần" Lê Phương - Ảnh: Internet

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhan sắc của Phượng Chanel thua xa vợ cũ của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Có lẽ vì sở hữu mặt mộc kém sắc nên Phượng Chanel thường xuyên chọn góc hình chụp nửa mặt như thế này - Ảnh: Internet

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Dù người tình hơn tuổi bị chê nhiều về nhan sắc nhưng Quách Ngọc Ngoan vẫn say mê như điếu đổ - Ảnh: Internet

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Trước đây, Quách Ngọc Ngoan rất kín tiếng khi yêu Lê Phương nhưng lại rất tự hào khi quen Phượng Chanel. Anh dắt người tình hơn tuổi đi dự sự kiện chung và thích công khai khoe những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ
Mặt mộc của Lê Phương được khen ăn đứt Phượng Chanel, thế nhưng không ai hiểu vì sao Quách Ngọc Ngoan lại chọn người phụ nữ bên tay trái - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan mặt mộc Phượng Chanel Lê Phương

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