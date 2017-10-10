Mặt mộc gây sốc của Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ

Được Quách Ngọc Ngoan yêu thương và trân trọng "gấp ngàn lần" Lê Phương, thế nhưng khi Phượng Chanel để mặt mộc, nhiều người sốc nặng và không ngừng tự hỏi Quách Ngọc Ngoan yêu người phụ nữ này vì điều gì?

Từ ngày công khai yêu Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel thường xuyên sánh bước cùng anh tại các sự kiện giải trí. Cặp đôi cũng rất chịu khó đăng ảnh hẹn hò trên Facebook như bất cứ cặp đôi trẻ tuổi nào.

Trước đây, Phượng Chanel rất ít khi để mặt mộc nên dù bị chê thua kém Lê Phương nhưng không ai có thể ngờ nhan sắc thật của người tình Quách Ngọc Ngoan lại gây sốc đến thế.

Khi không có phụ kiện hàng hiệu, không bôi trét lên mặt các mỹ phẩm đắt tiền, Phượng Chanel khiến nhiều người choáng váng với làn da ngăm đen, gương mặt thiếu điểm sáng và hằn rõ dấu vết tuổi tác.

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