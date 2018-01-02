Chỉ với vài bức ảnh, Quách Ngọc Ngoan vô tình để lộ bí mật 'động trời' của Phượng Chanel

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan đăng tải loạt ảnh Phượng Chanel đang ôm bó hoa hồng lớn cùng lời chúc mừng sinh nhật “ngọt như mía lùi”. Nam diễn viên khiến nhiều người ghen tị khi công khai thể hiện tình yêu với người tình hơn 7 tuổi.

Anh cũng không ngần ngại dành tặng những lời khen có cánh cho Phượng Chanel và gửi lời cảm ơn chị đã ở bên cạnh, quan tâm lo lắng cho mình suốt những năm tháng đã qua. Đáng chú ý, nam diễn viên Lôi Báo còn thay mặt các con gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ khiến nhiều người rất bất ngờ.