Chỉ với vài bức ảnh, Quách Ngọc Ngoan vô tình để lộ bí mật 'động trời' của Phượng Chanel

Bài chia sẻ chúc mừng sinh nhật của Quách Ngọc Ngoan gửi đến Phượng Chanel gây chú ý bởi chi tiết nữ đại gia đã có nhiều con riêng.
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Mới đây, Quách Ngọc Ngoan đăng tải loạt ảnh Phượng Chanel đang ôm bó hoa hồng lớn cùng lời chúc mừng sinh nhật “ngọt như mía lùi”. Nam diễn viên khiến nhiều người ghen tị khi công khai thể hiện tình yêu với người tình hơn 7 tuổi.
Anh cũng không ngần ngại dành tặng những lời khen có cánh cho Phượng Chanel và gửi lời cảm ơn chị đã ở bên cạnh, quan tâm lo lắng cho mình suốt những năm tháng đã qua. Đáng chú ý, nam diễn viên Lôi Báo còn thay mặt các con gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ khiến nhiều người rất bất ngờ.
“Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ tuyệt vời nhất về tất cả mọi mặt của tui và các con. Người phụ nữ luôn tận tuỵ với con cái và gia đình nhất quả đất” - chồng cũ Lê Phương viết.
Trước nay, người ta chỉ thấy Phượng Chanel quần là áo lượt sánh bước bên Quách Ngọc Ngoan ở các sự kiện giải trí chứ chưa bao giờ nghe chị đề cập đến chuyện từng có chồng và con riêng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cặp đôi thoải mái nói về các con trên mạng xã hội. Tuy không chụp hình các bé để đăng tải nhưng bài chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan vẫn gây chú ý bởi chi tiết bó hoa có tấm bảng in dòng chữ “Bố 2 và các con chúc mừng sinh nhật mẹ”.