Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh

Hậu trường 29/12/2017 11:29

Quách Ngọc Ngoan đã có phản ứng bất ngờ khi xem hình ảnh Vũ Khắc Tiệp tay trong tay cùng Phượng Chanel đi thả chim phóng sinh dịp cuối năm.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang vui vẻ cùng Phượng Chanel thả chim phóng sinh kèm dòng trạng thái khá mãn nguyện: “Cứ mỗi lần cô bạn rủ đi phóng sinh lại thấy đời thêm vui”.

Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 1
 Đôi bạn thân hào hứng tham gia hoạt động ý nghĩa này - Ảnh: FBNV

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel lại có mối quan hệ khá thân thiết với nhiều tên tuổi trong lĩnh vực này, đặc biệt là tình bạn bền chặt với Vũ Khắc Tiệp.

Mối quan hệ của “Ông trùm chân dài” và “Bà trùm tín đồ thời trang Chanel” từng tiêu tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Không ít lần vướng nghi án tình bạn rạn nứt, nhưng sau tất cả, cặp đôi Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết suốt 10 năm qua.

Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 2
"Ông bầu chân dài" khá hào hứng khi cùng Phượng Chanel thả chim phóng sinh - Ảnh: FBNV
Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 3
Bên dưới bài viết, Quách Ngọc Ngoan để lại bình luận khen ngợi hành động của bạn thân: "Thấy thanh thản và hạnh phúc đúng không bạn thân yêu?" - Ảnh: FBNV
Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 4
Cộng đồng mạng cũng tích cực hưởng ứng việc làm ý nghĩa này - Ảnh: FBNV
Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 5
Vũ Khắc Tiệp mua hoa dâng hương trước khi phóng sinh - Ảnh: Internet
Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 6
Khoảnh khắc cả hai chuẩn bị thả chim phóng sinh - Ảnh: FBNV
Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh - Ảnh 7
Cả hai vẫn giữ được tình bạn lâu dài giữa làng giải trí đầy thị phi  - Ảnh: FBNV
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp

Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp

Không kém cạnh các ngôi sao đình đám của showbiz Việt, Vũ Khắc Tiệp cũng khiến công chúng xuýt xoa khi khoe căn nhà mới tậu xa hoa của mình.

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Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan bạn gái Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel Vũ Khắc Tiệp ông trùm chân dài

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