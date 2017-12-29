Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi thấy Phượng Chanel tình tứ bên Vũ Khắc Tiệp thả chim phóng sinh

Quách Ngọc Ngoan đã có phản ứng bất ngờ khi xem hình ảnh Vũ Khắc Tiệp tay trong tay cùng Phượng Chanel đi thả chim phóng sinh dịp cuối năm.
- Diện mốt quần lạ dạo phố Paris, Phượng Chanel khiến Quách Ngọc Ngoan không dám rời mắt
- Quách Ngọc Ngoan và người tình hội ngộ vợ chồng Kỳ Hân tại CH Czech
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang vui vẻ cùng Phượng Chanel thả chim phóng sinh kèm dòng trạng thái khá mãn nguyện: “Cứ mỗi lần cô bạn rủ đi phóng sinh lại thấy đời thêm vui”.
Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel lại có mối quan hệ khá thân thiết với nhiều tên tuổi trong lĩnh vực này, đặc biệt là tình bạn bền chặt với Vũ Khắc Tiệp.
Mối quan hệ của “Ông trùm chân dài” và “Bà trùm tín đồ thời trang Chanel” từng tiêu tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Không ít lần vướng nghi án tình bạn rạn nứt, nhưng sau tất cả, cặp đôi Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết suốt 10 năm qua.