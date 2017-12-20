Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp

Giải trí 20/12/2017 11:56

Không kém cạnh các ngôi sao đình đám của showbiz Việt, Vũ Khắc Tiệp cũng khiến công chúng xuýt xoa khi khoe căn nhà mới tậu xa hoa của mình.

Nhắc đến Vũ Khắc Tiệp, người ta lại nhớ ngay đến biệt danh "ông trùm chân dài". Không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong làng người mẫu, Vũ Khắc Tiệp còn là một đại gia ngầm của showbiz Việt.

Không chịu thua kém “gà cưng” Ngọc Trinh, mới đây Vũ Khắc Tiệp vừa tậu cho mình một căn hộ chung cư xa hoa ở TP.HCM. Hé lộ những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp, “ông bầu” khiến dân mạng choáng ngợp bởi thiết kế sang trọng nhưng không kém phần tinh tế và ấm áp. 

Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 1
Không gian phòng khách được thiết kế khá lạ mắt với tone màu vàng chủ đạo - Ảnh: Ngoisao.net
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 2
Căn chung cư cao cấp được trang bị nhiều tiện nghi, bao gồm hồ bơi - Ảnh: Internet
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 3
Ban công rộng nên Vũ Khắc Tiệp còn nuôi thú cưng và trồng cây xanh - Ảnh: Internet
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 4
Có thể nhận ra "ông bầu" khá chú trọng thiết kế phòng ngủ - Ảnh: Internet
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 5
Phòng tắm được thiết kế khá rộng và thoải mái - Ảnh: Internet

Ngoài thiết kế nội thất tiện nghi và xa hoa, Vũ Khắc Tiệp còn khiến không ít người trầm trồ, ao ước với tủ đồ chứa đầy hàng hiệu đắt tiền. Có thể thấy “ông bầu chân dài” sở hữu hàng loạt món đồ từ giày dép, quần áo đến túi xách... của các thương hiệu đình đám khắp thế giới.

Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 6
Phòng chứa đồ của "ông trùm chân dài" không khác một cửa hàng trưng bày - Ảnh: Internet
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 7
Tủ chứa đầy ắp phụ kiện cao cấp, đắt tiền mà nhiều người ao ước - Ảnh: Internet
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 8
Giày dép hàng hiệu được anh trưng bày... 
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 9
... đẹp mắt và ngay ngắn trên kệ - Ảnh: Internet
Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 10
Tủ quần áo đủ kiểu dáng và thương hiệu đắt tiền khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: Internet
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