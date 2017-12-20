Xuýt xoa trước không gian nhà mới xa hoa cùng tủ đồ chứa đầy hàng hiệu của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp

Không kém cạnh các ngôi sao đình đám của showbiz Việt, Vũ Khắc Tiệp cũng khiến công chúng xuýt xoa khi khoe căn nhà mới tậu xa hoa của mình.
- Vũ Khắc Tiệp bị móc túi, mất giấy tờ và hơn 13 triệu khi đi công tác ở Praha
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Nhắc đến Vũ Khắc Tiệp, người ta lại nhớ ngay đến biệt danh "ông trùm chân dài". Không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong làng người mẫu, Vũ Khắc Tiệp còn là một đại gia ngầm của showbiz Việt.
Không chịu thua kém “gà cưng” Ngọc Trinh, mới đây Vũ Khắc Tiệp vừa tậu cho mình một căn hộ chung cư xa hoa ở TP.HCM. Hé lộ những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp, “ông bầu” khiến dân mạng choáng ngợp bởi thiết kế sang trọng nhưng không kém phần tinh tế và ấm áp.
Ngoài thiết kế nội thất tiện nghi và xa hoa, Vũ Khắc Tiệp còn khiến không ít người trầm trồ, ao ước với tủ đồ chứa đầy hàng hiệu đắt tiền. Có thể thấy “ông bầu chân dài” sở hữu hàng loạt món đồ từ giày dép, quần áo đến túi xách... của các thương hiệu đình đám khắp thế giới.