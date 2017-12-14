Không thể ngờ 'cặp bài trùng' Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lại hành động thế này sau hơn 2 tháng nghỉ chơi

Sau hơn 2 tháng “cạch mặt” nhau, cuối cùng Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cũng làm lành, vui vẻ chụp ảnh tại sự kiện.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh được xem là cặp “ông bầu - người đẹp” quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Thế nhưng khoảng tháng 9/2017, nữ diễn viên Vòng eo 56 dính nghi án “cơm không lành, canh không ngọt” với "ông trùm chân dài" này. Thậm chí, "cặp bài trùng" này đã hủy kết bạn trên trang Facebook cá nhân khiến công chúng tin rằng thông tin cả hai nghỉ chơi là thật.

Tuy nhiên mới đây, trên trang Instagram cá nhân, “Nữ hoàng nội y” bất ngờ đăng ảnh thân thiết bên Vũ Khắc Tiệp khi cả hai cùng tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong.

Chân dài gốc Trà Vinh đăng ảnh kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Để đây và không nói gì thêm”. Đáp lại người đẹp, "ông trùm chân dài" thả tim và chia sẻ bức ảnh của "gà cưng" kèm dòng chú thích: “Đâu phải chia ly”. Hành động của cả hai khiến nhiều người tin rằng họ đã xóa bỏ mọi hiềm khích và thân thiết như xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-the-ngo-cap-bai-trung-ngoc-trinh-va-vu-khac-tiep-lai-hanh-dong-the-nay-sau-gan-2-thang-nghi-choi-262379.html