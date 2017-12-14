Không thể ngờ 'cặp bài trùng' Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lại hành động thế này sau hơn 2 tháng nghỉ chơi

Giải trí 14/12/2017 14:26

Sau hơn 2 tháng “cạch mặt” nhau, cuối cùng Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cũng làm lành, vui vẻ chụp ảnh tại sự kiện.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh được xem là cặp “ông bầu - người đẹp” quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Thế nhưng khoảng tháng 9/2017, nữ diễn viên Vòng eo 56 dính nghi án “cơm không lành, canh không ngọt” với "ông trùm chân dài" này. Thậm chí, "cặp bài trùng" này đã hủy kết bạn trên trang Facebook cá nhân khiến công chúng tin rằng thông tin cả hai nghỉ chơi là thật.

Không thể ngờ 'cặp bài trùng' Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lại hành động thế này sau hơn 2 tháng nghỉ chơi - Ảnh 1
Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp không còn là bạn bè trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Không thể ngờ 'cặp bài trùng' Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lại hành động thế này sau hơn 2 tháng nghỉ chơi - Ảnh 2
Thậm chí, cặp đôi còn "bơ" nhau thế này khi cùng tham gia một sự kiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, trên trang Instagram cá nhân, “Nữ hoàng nội y” bất ngờ đăng ảnh thân thiết bên Vũ Khắc Tiệp khi cả hai cùng tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong.

Chân dài gốc Trà Vinh đăng ảnh kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Để đây và không nói gì thêm”. Đáp lại người đẹp, "ông trùm chân dài" thả tim và chia sẻ bức ảnh của "gà cưng" kèm dòng chú thích: “Đâu phải chia ly”. Hành động của cả hai khiến nhiều người tin rằng họ đã xóa bỏ mọi hiềm khích và thân thiết như xưa.

Không thể ngờ 'cặp bài trùng' Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lại hành động thế này sau hơn 2 tháng nghỉ chơi - Ảnh 3
Mới đây, Ngọc Trinh vừa chia sẻ hình ảnh thân thiết với "ông trùm chân dài" - Ảnh: Internet

Không thể ngờ 'cặp bài trùng' Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lại hành động thế này sau hơn 2 tháng nghỉ chơi - Ảnh 4
Vũ Khắc Tiệp chia sẻ bức ảnh này kèm chú thích: "Đâu phải chia ly" - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh khoe ngực đầy táo bạo bên dàn người đẹp trên thảm đỏ

Ngọc Trinh khoe ngực đầy táo bạo bên dàn người đẹp trên thảm đỏ

Các người đẹp khoe sắc trong show diễn của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

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