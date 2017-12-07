Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một

Hậu trường 07/12/2017 19:57

Bẵng đi một thời gian, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã trở lại và tiếp tục 'đốt mắt' công chúng khi khoe bức ảnh mặc áo trong suốt, lấp ló vòng 1 trong phòng ngủ.

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân sexy và có gu thời trang táo bạo nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mỹ nhân gốc Trà Vinh còn sở hữu thân hình nóng bỏng, số đo 3 vòng chuẩn từng centimet.

Biết lợi thế của bản thân, chân dài sinh năm 1989 không ngại diện những trang phục cắt xẻ táo bạo khoe làn da trắng mịn cùng 3 vòng nuột nà của mình. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô nàng luôn trở thành tâm điểm chú ý khi diện những trang phục mỏng tang, xuyên thấu. Mới đây, "Nữ hoàng nội y" lại tiếp tục khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" với bộ ảnh táo bạo, “mặc như không mặc” trong phòng ngủ.

Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một - Ảnh 1
Diện áo mỏng tang khoét sâu, Ngọc Trinh khiến nhiều người phải "đỏ mặt" khi xem hình ảnh này - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngọc Trinh cũng không ít lần khiến các đấng mày râu phải toát mồ hôi khi chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng, sexy của mình.

Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một - Ảnh 2
Hình ảnh nude trước đó của cô nàng - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một - Ảnh 3
Ngọc Trinh gây "thương nhớ" với những hình ảnh nóng bỏng, nuột nà thế này - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một - Ảnh 4
Phong cách chụp ảnh sexy thế này không còn xa lạ với người đẹp Vòng eo 56 - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một - Ảnh 5
Nói về sự nóng bỏng và táo bạo, hiếm có mỹ nhân nào vượt qua 'Nữ hoàng nội y" - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một - Ảnh 6
Hình ảnh gợi cảm của chân dài gốc Trà Vinh luôn nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng - Ảnh: Internet

Đi dép hở mũi, Ngọc Trinh lộ bàn chân 'xấu' đến khó tin

Đi dép hở mũi, Ngọc Trinh lộ bàn chân 'xấu' đến khó tin

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim “Mẹ chồng”, Ngọc Trinh khoe vẻ gợi cảm trong bộ váy bó sát. Tuy nhiên, chi tiết bàn chân “xòe như chân vịt” của người đẹp lại gây chú ý hơn cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y ngọc trinh lộ vòng 1

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 42 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 27 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42