Ngọc Trinh tiếp tục 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn với trang phục áo ngủ trong suốt, lộ nguyên vòng một

Bẵng đi một thời gian, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã trở lại và tiếp tục 'đốt mắt' công chúng khi khoe bức ảnh mặc áo trong suốt, lấp ló vòng 1 trong phòng ngủ.

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân sexy và có gu thời trang táo bạo nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mỹ nhân gốc Trà Vinh còn sở hữu thân hình nóng bỏng, số đo 3 vòng chuẩn từng centimet.

Biết lợi thế của bản thân, chân dài sinh năm 1989 không ngại diện những trang phục cắt xẻ táo bạo khoe làn da trắng mịn cùng 3 vòng nuột nà của mình. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô nàng luôn trở thành tâm điểm chú ý khi diện những trang phục mỏng tang, xuyên thấu. Mới đây, "Nữ hoàng nội y" lại tiếp tục khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" với bộ ảnh táo bạo, “mặc như không mặc” trong phòng ngủ.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng không ít lần khiến các đấng mày râu phải toát mồ hôi khi chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng, sexy của mình.

Đi dép hở mũi, Ngọc Trinh lộ bàn chân 'xấu' đến khó tin Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim “Mẹ chồng”, Ngọc Trinh khoe vẻ gợi cảm trong bộ váy bó sát. Tuy nhiên, chi tiết bàn chân “xòe như chân vịt” của người đẹp lại gây chú ý hơn cả.

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