Trong bộ váy ôm sát màu đen sang trọng, "Nữ hoàng nội y" khoe khéo những đường cong bốc lửa trước ống kính. Tuy nhiên, khi nhìn xuống dưới bàn chân của cô nàng, nhiều người khá bất ngờ với các ngón chân “xòe như chân vịt”.

Tối 29/11, Ngọc Trinh cùng nhiều chân dài đình đám đã đổ bộ sự kiện ra mắt phim Mẹ chồng - một tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Lý Minh Thắng.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh lộ bàn chân “xấu” đến khó tin, trước đây người đẹp từng không ít lần đi chân đất đóng phim và bị khán giả soi điểm chưa “nuột” này.

Trong bộ phim Vòng eo 56 ra mắt cách đây 1 năm, "Nữ hoàng nội y" có nói một câu để lý giải khuyết điểm trên cơ thể: “Từ nhỏ đến năm em 15 tuổi, ngoài giờ học em toàn đi chân đất nên các ngón chân xòe ra vậy đó anh” - Ngọc Trinh nói trong một đoạn đối thoại với nhân vật đại gia.

Biết rõ mình có bàn chân kém sang nên người đẹp Trà Vinh thường đi giày kín mũi. Tuy nhiên, không ai hiểu vì sao trong sự kiện tối qua Ngọc Trinh lại xuất hiện với đôi dép xăng đan 3 dây để lộ nhược điểm "oái oăm" này.