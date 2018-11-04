Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng

Sau thời gian dài tạm ngưng các dự án nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan vừa trở lại cực ấn tượng qua bộ phim Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ. Thời gian qua, nam diễn viên thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quảng bá cho phim từ Nam ra Bắc.

Bên cạnh vẻ ngoài lịch lãm của Quách Ngọc Ngoan thì hình ảnh người phụ nữ luôn đồng hành cùng anh trong mọi hoạt động cũng thu hút sự chú ý. Chia sẻ trên một trang báo điện tử mới đây, nam diễn viên tâm sự rằng từ lâu đã coi người phụ nữ bên cạnh mình là vợ. Tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng hai năm qua Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã dọn về sống chung nhà. Cuộc sống của họ vô cùng êm ấm nhờ có bàn tay khéo léo vun vén của nữ đại gia.