Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng

Hậu trường 04/11/2018 14:51

Mặc ồn ào quá khứ, Quách Ngọc Ngoan luôn hài lòng với cuộc sống êm đềm bên người phụ nữ mà anh gọi là vợ.

Sau thời gian dài tạm ngưng các dự án nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan vừa trở lại cực ấn tượng qua bộ phim Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ. Thời gian qua, nam diễn viên thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quảng bá cho phim từ Nam ra Bắc.

Bên cạnh vẻ ngoài lịch lãm của Quách Ngọc Ngoan thì hình ảnh người phụ nữ luôn đồng hành cùng anh trong mọi hoạt động cũng thu hút sự chú ý. Chia sẻ trên một trang báo điện tử mới đây, nam diễn viên tâm sự rằng từ lâu đã coi người phụ nữ bên cạnh mình là vợ. Tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng hai năm qua Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã dọn về sống chung nhà. Cuộc sống của họ vô cùng êm ấm nhờ có bàn tay khéo léo vun vén của nữ đại gia.

Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 1
Tuy không tổ chức đám cưới nhưng Quách Ngọc Ngoan đã xem Phượng Chanel như vợ của mình - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 2
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 3
Phượng Chanel thường xuyên đồng hành cùng chồng trẻ trong mọi hoạt động ở giới giải trí - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 4
Phượng Chanel đã có hai con gái trước khi đến với Quách Ngọc Ngoan. Hiện tại, hai cô bé cũng đang sống cùng nhà với vợ chồng họ - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 5
Từ ngày bên cạnh Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel càng ngày càng trẻ đẹp - Ảnh: FBNV

Phượng Chanel nổi tiếng là doanh nhân giàu có khét tiếng trong giới giải trí. Tên tuổi và độ giàu sang của nữ đại gia này khiến nhiều nhân vật đình đám trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh... đều phải nể vài phần. Có điều kiện kinh tế dư giả là vậy nhưng bà mẹ hai con luôn biết cách thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, khéo chăm sóc gia đình. Ngoài những lúc xuất hiện sang chảnh ở các sự kiện giải trí, nữ đại gia sẵn sàng đeo tạp dề vào bếp để chuẩn bị cơm tối cho người mình yêu.

Trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên chia sẻ hình ảnh những bữa ăn thịnh soạn do vợ chuẩn bị. Đó nhiều khi là một mâm cơm sang chảnh với các "sơn hào hải vị" nhưng cũng có thể chỉ là bữa ăn dân dã với cá đồng kho hay cà pháo muối mặn. Thậm chí, thi thoảng Phượng Chanel còn luộc bắp, khoai lang để đổi món cho chồng khiến không ít người bất ngờ.

Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 6
Quách Ngọc Ngoan hạnh phúc với những bữa ăn gia đình do vợ chuẩn bị - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 7
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 8
Thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan gây sốt khi đóng vai chính trong phim 'Người bất tử' - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 9
Hạnh phúc giản dị của Quách Ngọc Ngoan bên người vợ hơn 7 tuổi có hai con riêng - Ảnh 10
Sau nhiều sóng gió, Quách Ngọc Ngoan hài lòng với cuộc sống tràn ngập hạnh phúc bên người vợ lớn tuổi - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel

Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan khiến dân tình đỏ mặt khi chia sẻ khoảnh khắc “tình bể bình” bên Phượng Chanel trong chuyến du lịch mới đây.

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