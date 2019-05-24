Phượng Chanel nể phục Ngọc Trinh vì ‘dám làm dám chịu’, bức xúc lên tiếng ‘tổ chức nào chứng minh được Trinh là một cave’

Hậu trường 24/05/2019 17:26

Giữa làn sóng chỉ trích bủa vây Ngọc Trinh sau thảm họa trang phục tại Cannes, người chị thân thiết của cô – Phượng Chanel cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Từ trước đến nay, Phượng Chanel vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Ngọc Trinh. Bên cạnh đó, bạn gái Quách Ngọc Ngoan còn thường xuyên đi du lịch cùng Vũ Khắc Tiệp – ông bầu của “Nữ hoàng nội y”.

Phượng Chanel nể phục Ngọc Trinh vì ‘dám làm dám chịu’, bức xúc lên tiếng ‘tổ chức nào chứng minh được Trinh là một cave’ - Ảnh 1
Ngọc Trinh và Phượng Chanel rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy tò mò khi cô chẳng hề lên tiếng bênh vực ngay lúc Ngọc Trinh đang ở giữa tâm bão. Thế nhưng mới đây, Phượng Chanel đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân để đòi lại “công bằng” cho người em thân thiết.

Phượng Chanel nể phục Ngọc Trinh vì ‘dám làm dám chịu’, bức xúc lên tiếng ‘tổ chức nào chứng minh được Trinh là một cave’ - Ảnh 2
Phượng Chanel đã chẳng thể ngồi yên khi người em thân thiết bị chỉ trích - Ảnh: Internet

Cụ thể, bạn gái Quách Ngọc Ngoan đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân của cô về lùm xùm của đàn em. Đối với cô, “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp là một người phụ nữ bản lĩnh khi “dám làm dám chịu” và “luôn sống đúng với bản thân mình”.

Trinh đã dám làm thì luôn dám chịu, cách xử lý của Trinh trước những lời chửi bới của mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng đón nhận một cách bình thường” – Phượng Chanel chia sẻ.

Bên cạnh đó, người chị thân thiết của Ngọc Trinh tỏ ra khá bức xúc: Chưa có một tổ chức nào chứng minh được Trinh là một cave, đĩ điếm như lời người khác đã gán cho cô ta. Họ miệt thị Trinh nhưng đổi lại cô ta luôn chọn lựa cách sống đúng với bản thân mình hơn là làm theo những gì đám đông áp đặt. Điều này trong showbiz không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm được.

Tại sao người ta lại quá để ý vào chiếc váy của Ngọc Trinh rồi tự cho rằng đó là một sự suy đồi về đạo đức?”.

Phượng Chanel nể phục Ngọc Trinh vì ‘dám làm dám chịu’, bức xúc lên tiếng ‘tổ chức nào chứng minh được Trinh là một cave’ - Ảnh 3
Cộng đồng mạng ủng hộ quan điểm của Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Phượng Chanel, nhiều cư dân mạng bất ngờ thể hiện sự đồng tình với cô và cho rằng dư luận đang quá khắt khe với Ngọc Trinh.

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