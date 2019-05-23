Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với'

Hậu trường 23/05/2019 17:06

Giữa thời điểm bị cư dân mạng và nhiều sao Việt chỉ trích, chê bai vì mặc trang phục táo bạo, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa đăng tải dòng trạng thái đầy thách thức.

Đã qua vài ngày, nhưng cái tên Ngọc Trinh vẫn chưa hết nóng. "Nữ hoàng nội y" vẫn đang hứng chịu vô số lời chỉ trích từ dư luận trong nước và quốc tế. Thậm chí, cư dân mạng còn dùng nhiều lời lẽ nặng nề, mắng chửi người đẹp "Vòng eo 56" vì khoe da thịt quá đà.

Vũ Thu Phương là một trong số những nghệ sĩ gay gắt lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh: "Bạn có quyền mặc gì mình muốn, nói gì mình muốn nhưng tới 1 sự kiện văn hóa thế giới mà mặc đồ gợi dục, thô thiển, thiếu văn hóa như thế là nhục quốc thể, nhục dân tộc, nhục ngành nghề bạn đang đại diện.

Bạn không có tư cách làm một người nổi tiếng ở Việt Nam. Bạn sỉ nhục bản thân thì cũng kệ bạn, nhưng bạn quên một điều bạn cũng đã có được rất nhiều từ quá khứ, từ nhiều người hâm mộ và bạn tự tin một cách hồ đồ ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện phơi thân trần trụi tại nơi này".

Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với' - Ảnh 1
Ngọc Trinh bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, làm nhục quốc thể khi tham dự LHP Cannes - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cựu siêu mẫu lại tiếp tục gây chú ý khi nói về vấn đề này. Cô không nêu thẳng tên Ngọc Trinh mà chỉ dùng "người mà ai cũng biết là ai đó", hay "những người ấy" vì cho rằng nếu đưa thẳng tên hay hình ảnh sẽ làm tăng sự nổi tiếng của chân dài Trà Vinh.

"Họ cũng đạt được đúng những thứ họ muốn và tất cả chúng ta đang tiếp tay cho việc làm càn ấy khi tiếp tục nói, đưa tin về họ. Thế nên mình đề nghị dừng lại bình phẩm và nói về 'những người ấy'. Và đây sẽ là lần cuối cùng mình nhắc về 'những người ấy' xin vui lòng không nhắc 'những người ấy' trước mình dưới mọi hình thức nhé", Vũ Thu Phương nhắn gửi.

Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với' - Ảnh 2
Vũ Thu Phương tuyên bố, đây là lần cuối cùng cô nói về chuyện của Ngọc Trinh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Giữa thời điểm nhạy cảm liên tục bị đàn chị 'điểm mặt', Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ hai dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cô viết: "Còn chừng 1-2 ngày nữa là hết rồi. Ai muốn bám theo em thì tranh thủ nha nha"; "Chị ơi, chị xạo vừa vừa thôi. Chị chừa cho em xạo với chị".

Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với' - Ảnh 3

Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với' - Ảnh 4
Chỉ trong vòng 1 giờ, 'Nữ hoàng nội y' đăng tải liên tục hai dòng chia sẻ đầy mỉa mai - Ảnh: Instagram 

Dù không nhắc thẳng tên ai hay bất kỳ vấn đề cụ thể nào, nhưng không ít người cho rằng Ngọc Trinh đang ẩn ý đáp trả những chỉ trích nặng nề trước đó của Vũ Thu Phương.

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