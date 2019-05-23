Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ

Hậu trường 23/05/2019 11:25

Trang phục "tàng hình" tại thảm đỏ LHP Cannes trở thành mồi ngon cho các "thánh chế ảnh", Ngọc Trinh đã có phản ứng bất ngờ.

Xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes ngày 19/5 vừa qua, "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả quê nhà phẫn nộ khi diện váy khoe thân quá đà. Không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước, nhiều trang báo thế giới cũng đưa tin về chân dài Trà Vinh vì "bộ cánh" gây tranh cãi.

Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ - Ảnh 1
Bộ váy của Ngọc Trinh bị chỉ trích thậm tệ vì cho rằng phản cảm quá đà, khoe thân không đúng chỗ - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, trang phục "có như không" của Ngọc Trinh cũng khơi nguồn cảm hứng cho các "thánh chế ảnh". "Nữ hoàng nội y" được dân mạng "tặng" cho vô số quần áo với đủ phong cách để che đi những phần da thịt hớ hênh.

Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ - Ảnh 2
Cư dân mạng đã cho ra đời hàng ngàn tấm ảnh khác nhau, để giúp cô nàng mặc kín đáo hơn - Ảnh: Internet
Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ - Ảnh 3
Dân mạng thi nhau 'mặc quần, thêm áo' cho Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ - Ảnh 4
Hiện những hình ảnh này đang được lan truyền khắp mạng xã hội - Ảnh: Internet
Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ - Ảnh 5
Quả là không thể xem thường trí tưởng tượng bay cao, bay xa của các 'thánh chế ảnh' - Ảnh: FBNV

Khi phát hiện bộ cánh "mỏng như sương" của mình bị dân mạng đem ra chế giễu, Ngọc Trinh đã có phản ứng bất ngờ. Không hề khó chịu, cô nàng còn tỏ ra thích thú trước độ lầy lội của dân mạng. Thậm chí, chân dài Trà Vinh hưởng ứng bằng cách chia sẻ một vài ảnh chế trên trang cá nhân.

Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ - Ảnh 6
Ngọc Trinh cười thích thú khi ảnh gợi cảm của mình bị chế đến không nhận ra. Cô còn để lại nhận xét đáng yêu trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dù phải nhận vô số chỉ trích từ công chúng nhưng người đẹp "Vòng eo 56" vẫn không mấy để tâm. Cô cho rằng với danh xưng là "Nữ hoàng nội y" thì bộ trang phục nóng bỏng đó là quá bình thường. 

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Trước những lời khen chê về chiếc váy nóng bỏng của Ngọc Trinh, doanh nhân Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh lại nêu lên quan điểm vô cùng mới lạ về vấn đề này.

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