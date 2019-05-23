Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ

Trang phục "tàng hình" tại thảm đỏ LHP Cannes trở thành mồi ngon cho các "thánh chế ảnh", Ngọc Trinh đã có phản ứng bất ngờ.
- Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân
- Bất chấp dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục 'quấn khăn, xuyên thấu' lộ nửa thân trên tại LHP Cannes
Xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes ngày 19/5 vừa qua, "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả quê nhà phẫn nộ khi diện váy khoe thân quá đà. Không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước, nhiều trang báo thế giới cũng đưa tin về chân dài Trà Vinh vì "bộ cánh" gây tranh cãi.
Không chỉ vậy, trang phục "có như không" của Ngọc Trinh cũng khơi nguồn cảm hứng cho các "thánh chế ảnh". "Nữ hoàng nội y" được dân mạng "tặng" cho vô số quần áo với đủ phong cách để che đi những phần da thịt hớ hênh.
Khi phát hiện bộ cánh "mỏng như sương" của mình bị dân mạng đem ra chế giễu, Ngọc Trinh đã có phản ứng bất ngờ. Không hề khó chịu, cô nàng còn tỏ ra thích thú trước độ lầy lội của dân mạng. Thậm chí, chân dài Trà Vinh hưởng ứng bằng cách chia sẻ một vài ảnh chế trên trang cá nhân.
Dù phải nhận vô số chỉ trích từ công chúng nhưng người đẹp "Vòng eo 56" vẫn không mấy để tâm. Cô cho rằng với danh xưng là "Nữ hoàng nội y" thì bộ trang phục nóng bỏng đó là quá bình thường.