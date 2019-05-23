Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ

Xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes ngày 19/5 vừa qua, "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả quê nhà phẫn nộ khi diện váy khoe thân quá đà. Không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước, nhiều trang báo thế giới cũng đưa tin về chân dài Trà Vinh vì "bộ cánh" gây tranh cãi.

Bộ váy của Ngọc Trinh bị chỉ trích thậm tệ vì cho rằng phản cảm quá đà, khoe thân không đúng chỗ - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, trang phục "có như không" của Ngọc Trinh cũng khơi nguồn cảm hứng cho các "thánh chế ảnh". "Nữ hoàng nội y" được dân mạng "tặng" cho vô số quần áo với đủ phong cách để che đi những phần da thịt hớ hênh.