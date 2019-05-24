Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn

Hậu trường 24/05/2019 14:46

Hình ảnh Ngọc Trinh diện đồ xuyên thấu qua ống kính của phóng viên nước ngoài khiến nhiều người "giật mình": Vòng ba ngấn mỡ, nhăn nhúm và da ngăm đen đến khó tin.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng ồn ào Ngọc Trinh mặc phản cảm trên thảm đỏ LHP Cannes vẫn là chủ đề nóng hổi hiện nay. Diện chiếc váy mỏng tang "có như không", mỹ nhân "Vòng eo 56" hứng trọn cơn thịnh nộ của cư dân mạng quê nhà. Truyền thông nước ngoài cũng không ngừng đưa tin về bộ trang phục gợi cảm quá mức của Ngọc Trinh với cái nhìn thiếu thiện cảm.

Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn - Ảnh 1
Ngọc Trinh gây tranh cãi khi diện 'bộ cánh' gần như 'tàng hình' đến dự sự kiện - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão, Ngọc Trinh vẫn không mảy may để tâm. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình một cách đầy tự hào. Dù bị "ném đá" vì lựa chọn trang phục không phù hợp, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh có thân hình nuột nà khó cưỡng.

Thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện những hình ảnh do ekip Ngọc Trinh tung ra đã qua photoshop kỹ lưỡng. Một vài dân mạng "đào" được hình ảnh "Nữ hoàng nội y" chưa qua chỉnh sáng, photoshop được báo nước ngoài chụp lại và đăng tải.

Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn - Ảnh 2
Khác hoàn toàn ảnh đã qua photoshop, có ai còn nhận ra Ngọc Trinh ở bức ảnh này? - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn - Ảnh 3
Chân ngắn một mẩu, làn da không được trắng sáng và thon gọn của Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn - Ảnh 4
Phần lưng của cô cũng không nuột nà, trắng mịn - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn - Ảnh 5
Gần như cùng một góc máy, nhưng khác biệt thấy rõ khi so sánh hai bức ảnh này - Ảnh: Internet

Thay vì đôi chân thẳng tắp, nuột nà, Ngọc Trinh lại lộ chân ngắn và kém thon gọn. Làn da trắng ngần cũng "biến mất", thay vào đó là vùng đùi nhăn nheo và mỡ thừa ở lưng, đùi và cánh tay.

Ở một góc nhìn khác, gương mặt Ngọc Trinh cũng trở nên già và kém xinh đẹp hơn rất nhiều vì trang điểm quá đậm, phong cách khác lạ. 

Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với'

Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với'

Giữa thời điểm bị cư dân mạng và nhiều sao Việt chỉ trích, chê bai vì mặc trang phục táo bạo, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa đăng tải dòng trạng thái đầy thách thức.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Ngọc Trinh mặc phản cảm tại LHP Cannes ảnh sex Ngọc Trinh Cannes 2019

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026