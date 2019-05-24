Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng ồn ào Ngọc Trinh mặc phản cảm trên thảm đỏ LHP Cannes vẫn là chủ đề nóng hổi hiện nay. Diện chiếc váy mỏng tang "có như không", mỹ nhân "Vòng eo 56" hứng trọn cơn thịnh nộ của cư dân mạng quê nhà. Truyền thông nước ngoài cũng không ngừng đưa tin về bộ trang phục gợi cảm quá mức của Ngọc Trinh với cái nhìn thiếu thiện cảm.

Ngọc Trinh gây tranh cãi khi diện 'bộ cánh' gần như 'tàng hình' đến dự sự kiện - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão, Ngọc Trinh vẫn không mảy may để tâm. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình một cách đầy tự hào. Dù bị "ném đá" vì lựa chọn trang phục không phù hợp, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh có thân hình nuột nà khó cưỡng.