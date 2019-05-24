Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn

Hình ảnh Ngọc Trinh diện đồ xuyên thấu qua ống kính của phóng viên nước ngoài khiến nhiều người "giật mình": Vòng ba ngấn mỡ, nhăn nhúm và da ngăm đen đến khó tin.
- Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ
- Diện váy hở bạo, Ngọc Trinh bị chế ảnh cực hài, được 'tặng' đủ loại quần áo để che thân
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng ồn ào Ngọc Trinh mặc phản cảm trên thảm đỏ LHP Cannes vẫn là chủ đề nóng hổi hiện nay. Diện chiếc váy mỏng tang "có như không", mỹ nhân "Vòng eo 56" hứng trọn cơn thịnh nộ của cư dân mạng quê nhà. Truyền thông nước ngoài cũng không ngừng đưa tin về bộ trang phục gợi cảm quá mức của Ngọc Trinh với cái nhìn thiếu thiện cảm.
Giữa tâm bão, Ngọc Trinh vẫn không mảy may để tâm. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình một cách đầy tự hào. Dù bị "ném đá" vì lựa chọn trang phục không phù hợp, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh có thân hình nuột nà khó cưỡng.
Thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện những hình ảnh do ekip Ngọc Trinh tung ra đã qua photoshop kỹ lưỡng. Một vài dân mạng "đào" được hình ảnh "Nữ hoàng nội y" chưa qua chỉnh sáng, photoshop được báo nước ngoài chụp lại và đăng tải.
Thay vì đôi chân thẳng tắp, nuột nà, Ngọc Trinh lại lộ chân ngắn và kém thon gọn. Làn da trắng ngần cũng "biến mất", thay vào đó là vùng đùi nhăn nheo và mỡ thừa ở lưng, đùi và cánh tay.
Ở một góc nhìn khác, gương mặt Ngọc Trinh cũng trở nên già và kém xinh đẹp hơn rất nhiều vì trang điểm quá đậm, phong cách khác lạ.