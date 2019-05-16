Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai?

"Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel. Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "hội sang chảnh" cùng xuất hiện chung tại sự kiện, hay rủ nhau đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, cả ba thường xuyên tương tác vui vẻ với nhau trên trang cá nhân.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ hình ảnh trên máy bay sang Paris. Như thường lệ, Quách Ngọc Ngoan vào bình luận. Nhưng điều gây chú ý nhất là dòng chia sẻ đầy ẩn ý của diễn viên phim Người bất tử: “Sang năm ở nhà trông cháu nhé". "Ông bầu chân dài" cũng nhanh chóng vào tiếp lời: "Ừ, sang năm không đi Cannes, ở nhà trông cháu cho mẹ nó ra quán tiếp khách". Đoạn hội thoại ngắn của cả hai khiến dân tình bán tín bán nghi.