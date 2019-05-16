Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai?

Hậu trường 16/05/2019 17:10

Cuộc trò chuyện úp mở giữa Quách Ngọc Ngoan và Vũ Khắc Tiệp mới đây khiến công chúng hoài nghi về việc Phượng Chanel đã có "tin vui".

"Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel. Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "hội sang chảnh" cùng xuất hiện chung tại sự kiện, hay rủ nhau đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, cả ba thường xuyên tương tác vui vẻ với nhau trên trang cá nhân.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ hình ảnh trên máy bay sang Paris. Như thường lệ, Quách Ngọc Ngoan vào bình luận. Nhưng điều gây chú ý nhất là dòng chia sẻ đầy ẩn ý của diễn viên phim Người bất tử: “Sang năm ở nhà trông cháu nhé". "Ông bầu chân dài" cũng nhanh chóng vào tiếp lời: "Ừ, sang năm không đi Cannes, ở nhà trông cháu cho mẹ nó ra quán tiếp khách". Đoạn hội thoại ngắn của cả hai khiến dân tình bán tín bán nghi.

Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai? - Ảnh 1

Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai? - Ảnh 2
Những chia sẻ đầy ẩn ý của Quách Ngọc Ngoan và Vũ Khắc Tiệp ít ngày trước - Ảnh: FBNV

Và trong một bài đăng mới nhất của Quách Ngọc Ngoan, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục để lại bình luận gây tò mò khi đề cập đến chuyện “trông cháu”: “Mai mình làm bộ để năm sau nằm nhà trông cháu Facebook báo 1 năm trôi qua”.

Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai? - Ảnh 3

Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai? - Ảnh 4
Sau khi ly hôn Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan công khai tình cảm với doanh nhân Phượng Chanel - Ảnh: FBNV

Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai? - Ảnh 5

Vợ cũ sắp sinh con cho chồng trẻ, Quách Ngọc Ngoan ẩn ý chuyện Phượng Chanel mang thai? - Ảnh 6
Nam diễn viên bị nghi sắp lên chức bố lần hai vì câu chuyện 'trông cháu' của ông bầu gốc Nam Định - Ảnh: FBNV

Những chia sẻ lấp lửng, ẩn ý của cả hai khiến cư dân mạng hoài nghi chuyện doanh nhân Phượng Chanel đã có thai. Dưới đoạn hội thoại của Quách Ngọc Ngoan và Vũ Khắc Tiệp, một dân mạng tò mò hỏi: “Trông cháu là sao ạ.... Chị Phượng có em bé rồi sao?”, nhưng các nhân vật chính vẫn đang giữ im lặng.

Đăng ảnh tình tứ cùng Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel tiết lộ điều bất ngờ

Đăng ảnh tình tứ cùng Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel tiết lộ điều bất ngờ

Phượng Chanel chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên Quách Ngọc Ngoan và không ngại tiết lộ rằng chồng già hơn mình.

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Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel Phượng Chanel mang thai

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