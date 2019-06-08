Từng bị vợ cũ tố vô trách nhiệm với con ruột, Quách Ngọc Ngoan lại quan tâm đến con riêng của tình già hết lòng

Hậu trường 08/06/2019 11:33

Có thể thấy, Quách Ngọc Ngoan rất quan tâm đến con gái riêng của Phượng Chanel, và dành tình cảm lớn cho cô bé.

Cuộc hôn nhân của Lê PhươngQuách Ngọc Ngoan từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Chia tay không mấy êm đẹp, Quách Ngọc Ngoan bị vợ cũ tố nợ nần, sống bạc tình, vô tâm...

Sau vụ ly hôn ầm ĩ, Quách Ngọc Ngoan một vài lần bị Lê Phương nhắc tên vì vô trách nhiệm, không chu cấp tiền nuôi con trai, ít về thăm con... Chính vì điều này mà khi công khai đến với doanh nhân Phượng Chanel, công chúng rất quan tâm đến mối quan hệ của nam diễn viên và 2 con riêng của người tình.

Từng bị vợ cũ tố vô trách nhiệm với con ruột, Quách Ngọc Ngoan lại quan tâm đến con riêng của tình già hết lòng - Ảnh 1
Ở hầu hết các sự kiện trong và ngoài nước, nơi nào có Phượng Chanel thì nơi đó có Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FBNV
Từng bị vợ cũ tố vô trách nhiệm với con ruột, Quách Ngọc Ngoan lại quan tâm đến con riêng của tình già hết lòng - Ảnh 2
Cả hai tận hưởng cuộc sống giàu có, cùng đi du lịch nhiều nơi - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Quách Ngọc Ngoan khiến nhiều người phải ghen tỵ với sự quan tâm anh dành cho con riêng của Phượng Chanel. Anh đăng tải lên trang cá nhân clip con gái người tình thể hiện tài năng nhảy múa một cách đầy tự hào. Kèm theo đó, nam diễn viên còn chú thích đầy yêu thương như của một người cha cho con gái: “Vào đội tuyển bơi của trường, em còn chơi violin, piano cừ khôi, và đây là môn nhảy mà sau ăn tối 1 tiếng em dành cho nó".

Từng bị vợ cũ tố vô trách nhiệm với con ruột, Quách Ngọc Ngoan lại quan tâm đến con riêng của tình già hết lòng - Ảnh 3
Nam diễn viên tự hào khoe con gái Phượng Chanel xinh xắn, tài năng - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, cô bé nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, trước những lời khen “có cánh” dành cho con gái Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đều hào hứng vào trả lời.

Từng bị vợ cũ tố vô trách nhiệm với con ruột, Quách Ngọc Ngoan lại quan tâm đến con riêng của tình già hết lòng - Ảnh 4

Từng bị vợ cũ tố vô trách nhiệm với con ruột, Quách Ngọc Ngoan lại quan tâm đến con riêng của tình già hết lòng - Ảnh 5
Quách Ngọc Ngoan nhiệt tình trả lời tất cả các bình luận khen ngợi con gái riêng của bạn gái - Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài tìm hiểu, hiện tại Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đang rất hạnh phúc. Cặp đôi công khai trạng thái đã đính hôn vào đầu năm 2019. Theo thông tin được Vũ Khắc Tiệp tiết lộ cách đây không lâu, cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5/2020 tại Santorini.

Không thể mãi mang danh tình già, Phượng Chanel quyết định tổ chức đám cưới hoành tráng với Quách Ngọc Ngoan?

Không thể mãi mang danh tình già, Phượng Chanel quyết định tổ chức đám cưới hoành tráng với Quách Ngọc Ngoan?

Trên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp đã để lại bình luận tiết lộ về thông tin đám cưới của người chị thân thiết – Phượng Chanel và nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

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