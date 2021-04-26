Quỳnh Trần JP gây tranh cãi gay gắt khi ăn chân gấu, CĐM thốt lên: 'Quỳnh ăn chân gấu mà tay tôi nổi da gà'

Hậu trường 26/04/2021 10:41

Quỳnh Trần JP lại trở thành cái tên khiến cư dân mạng tranh cãi khi cô đăng clip món ăn được nấu từ chân gấu.

Mới đây, Quỳnh Trần JP tiếp tục đăng tải một đoạn video giới thiệu món ăn mới là chân gấu và các loại kẹo, thạch có hình bộ não, mắt và hàm răng trông khá đáng sợ. Sau đó, người xem nhất là các bậc phụ huynh đồng loạt lên tiếng phản đối hành động này của cô và cho rằng không phù hợp cho trẻ em xem.

Ngay từ đầu, nữ Youtuber triệu lượt xem khẳng định và nhấn mạnh rằng: "Khi Quỳnh ăn món này sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi từ nhiều người nha. Nhưng Quỳnh đã nói rồi, mỗi nước một phong tục, tập quán khác nhau. Người ta bán trong siêu thị nghĩa là người dân ăn được. Quỳnh cũng mua về ăn thử, nên là đừng nói gì thêm nha mọi người".

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Những nguyên liệu 'gây tranh cãi' trong video review đồ ăn của Quỳnh Trần JP - Ảnh chụp màn hình
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Cận cảnh chân gấu đầy lông lá, chưa được chế biến - Ảnh chụp màn hình

Khi ăn thử một miếng chân gấu đầu tiên, Quỳnh Trần JP cho biết: "Ở ngoài ăn sừng sực như giò heo, không hôi nhiều như trước khi được chế biến. Nói chung ăn như giò heo đó".

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Món chân gấu được cho là ăn giống như chân giò heo - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, "mẹ bé Sa" cũng giới thiệu thêm cho bữa ăn "gây tranh cãi" của mình các loại kẹo, thạch hình não người, con mắt, hàm răng trông khá đáng sợ.

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'Mẹ bé Sa' đang ăn các loại kẹo, thạch có hình dạng khá đáng sợ - Ảnh chụp màn hình

Cư dân mạng đồng loạt "dậy sóng", chỉ trích Youtuber QuỳnH Trần JP nên cẩn thận hơn về hành động của mình như: "Má ơi, sao ăn cái chân gấu nhìn hãi quá. Kinh khủng", "vậy cho hỏi chân của mấy con gấu từ đâu ra, từ con gấu ra, vậy mấy con gấu ở đâu mà có?", "Quỳnh ăn chân gấu mà tay tôi nổi da gà".

Người hâm mộ luôn quan tâm và theo dõi cô từ trước đến giờ cũng không ngừng kêu than: "Quỳnh ơi đừng câu view băng cách ăn gấu".

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Cư dân mạng phản ứng gay gắt khi xem video ăn chân gấu của Quỳnh Trần JP - Ảnh: Chụp màn hình

Dù Quỳnh Trần JP đã giải thích rằng "người ta bày bán ở siêu thị nên ăn cho biết" nhưng nhiều người lên án hành động ăn thịt gấu, nêu rõ lý do mặc dù đây là món ăn được Nhật hợp pháp hoá, tuy nhiên ở Việt Nam thịt gấu là động vật đáng được bảo tồn. Quỳnh Trần JP là một Youtuber nổi tiếng ở Việt Nam nên sự việc này được cho là không phù hợp với khán giả Việt.

Quỳnh Trần JP 'chơi lớn' bỏ cả chục triệu thuê thuyền đi câu cá, nhưng cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về một chi tiết bất ngờ

Quỳnh Trần JP 'chơi lớn' bỏ cả chục triệu thuê thuyền đi câu cá, nhưng cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về một chi tiết bất ngờ

Quỳnh Trần JP mới đây đã bỏ ra cả chục triệu đồng cùng gia đình đi đánh cá ngoài biển. Lần rời xa khuôn viên trong nhà này của cô khiến cộng đồng mạng tranh cãi khi con cá mà cô câu được lại là cá mập con.

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