Quỳnh Trần JP 'chơi lớn' bỏ cả chục triệu thuê thuyền đi câu cá, nhưng cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về một chi tiết bất ngờ

Hậu trường 23/04/2021 07:01

Quỳnh Trần JP mới đây đã bỏ ra cả chục triệu đồng cùng gia đình đi đánh cá ngoài biển. Lần rời xa khuôn viên trong nhà này của cô khiến cộng đồng mạng tranh cãi khi con cá mà cô câu được lại là cá mập con.

Cho đến nay kênh của Quỳnh Trần JP đã thu hút tới 3,7 triệu người theo dõi. Có thể nói cô là một trong những YouTuber người Việt khá thành công. Để làm mới những những video của bản thân ngoài những hình ảnh về đồ ăn, chăm chút vườn tược, Quỳnh Trần đã bước ra khỏi khuôn viên nhà "tiến ra biển lớn" làm video câu cá. 

Quynh Tran
Chỉ trong ít phút, gia đình cô đã câu được khá nhiều cá và mực - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nữ YouTuber đã đăng tải đoạn clip cùng cả gia đình câu cá mập ở biển. Cuộc đi săn cá mập ngoài khơi Nhật Bản của gia đình cô thu hút nhiều sự chú ý. Trong video nữ Youtuber chia sẻ đã chi 40 triệu cho chuyến trải nghiệm 3 ngày 2 đêm, trong đó tiền thuê thuyền ra biển câu ngày hôm đó hết 13 triệu.

Chuyến đi của cô có 4 người, một người bạn, chồng, con trai và Quỳnh Trần JP. Được biết, Youtuber này đã thuê cả chiếc thuyền hiện đại để ra khơi câu cá. Chỉ trong thời gian ngắn, chồng của Quỳnh Trần đã câu được 2 con cá mập con.

Quynh Tran 1
Con cá mập con mới được câu lên - Ảnh: Chụp màn hình

Những hình ảnh khi săn bắt cá mập con của gia đình cô hiện tại đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Được biết, tại Nhật Bản, chính quyền cho phép được câu cá mập nhưng trên thế giới có nhiều nước vẫn không cho phép khai thác loài vật này, đặc biệt là khi chúng còn rất nhỏ. Bên cạnh đó, chi tiết máu me khi câu 2 con cá này cũng không được Youtuber này làm mờ khiến đoạn video của cô nhạy cảm. 

Quynh Tran 2
Hình ảnh con cá mập nằm gọn trong thùng - Ảnh: Chụp màn hình

Quỳnh Trần như đã dự đoán được đoạn video của mình sẽ gây nhiều tranh cãi, nên cô cũng để lại vài dòng nhắn nhủ trong video.

Cô chia sẻ: "Không biết mọi người sẽ thấy như thế nào về video này. Nhưng mỗi nước có phong tục tập quán khác nhau. Ở Nhật, người dân có thể đánh bắt cá mập bình thường. Cá voi xanh người Nhật còn ăn nên cá mập họ chỉ coi là loài cá thông thường. Cho nên nếu bạn nào không thích video này thì mong bạn ra ngoài, đừng để lại gạch đá cho Quỳnh xây biệt thự...".

Dẫu vấp phải một số ý kiến trái chiều thì ngược lại cũng đã có rất nhiều người hâm mộ nữ Youtuber này cho rằng hoạt động này khá vui và thú vị vì nó khiến nhiều người tò mò.

Cá mập mang thai mắc lưới, ngư dân sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trong bụng con vật còn dân mạng nghĩ ngay đến "Baby Shark"

Cá mập mang thai mắc lưới, ngư dân sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trong bụng con vật còn dân mạng nghĩ ngay đến "Baby Shark"

Sau khi những bức ảnh về con cá mập kỳ lạ được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay đến nhân vật "cá mập con" trong clip nổi tiếng trên Youtube.

Xem thêm
Từ khóa:   YouTuber YouTuber Quỳnh Trần JP Câu cá mập

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 6 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 12 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 54 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026