Quỳnh Trần JP mới đây đã bỏ ra cả chục triệu đồng cùng gia đình đi đánh cá ngoài biển. Lần rời xa khuôn viên trong nhà này của cô khiến cộng đồng mạng tranh cãi khi con cá mà cô câu được lại là cá mập con.

Cho đến nay kênh của Quỳnh Trần JP đã thu hút tới 3,7 triệu người theo dõi. Có thể nói cô là một trong những YouTuber người Việt khá thành công. Để làm mới những những video của bản thân ngoài những hình ảnh về đồ ăn, chăm chút vườn tược, Quỳnh Trần đã bước ra khỏi khuôn viên nhà "tiến ra biển lớn" làm video câu cá. Chỉ trong ít phút, gia đình cô đã câu được khá nhiều cá và mực - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây nữ YouTuber đã đăng tải đoạn clip cùng cả gia đình câu cá mập ở biển. Cuộc đi săn cá mập ngoài khơi Nhật Bản của gia đình cô thu hút nhiều sự chú ý. Trong video nữ Youtuber chia sẻ đã chi 40 triệu cho chuyến trải nghiệm 3 ngày 2 đêm, trong đó tiền thuê thuyền ra biển câu ngày hôm đó hết 13 triệu.

Chuyến đi của cô có 4 người, một người bạn, chồng, con trai và Quỳnh Trần JP. Được biết, Youtuber này đã thuê cả chiếc thuyền hiện đại để ra khơi câu cá. Chỉ trong thời gian ngắn, chồng của Quỳnh Trần đã câu được 2 con cá mập con. Con cá mập con mới được câu lên - Ảnh: Chụp màn hình Những hình ảnh khi săn bắt cá mập con của gia đình cô hiện tại đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Được biết, tại Nhật Bản, chính quyền cho phép được câu cá mập nhưng trên thế giới có nhiều nước vẫn không cho phép khai thác loài vật này, đặc biệt là khi chúng còn rất nhỏ. Bên cạnh đó, chi tiết máu me khi câu 2 con cá này cũng không được Youtuber này làm mờ khiến đoạn video của cô nhạy cảm.

Hình ảnh con cá mập nằm gọn trong thùng - Ảnh: Chụp màn hình Quỳnh Trần như đã dự đoán được đoạn video của mình sẽ gây nhiều tranh cãi, nên cô cũng để lại vài dòng nhắn nhủ trong video. Cô chia sẻ: "Không biết mọi người sẽ thấy như thế nào về video này. Nhưng mỗi nước có phong tục tập quán khác nhau. Ở Nhật, người dân có thể đánh bắt cá mập bình thường. Cá voi xanh người Nhật còn ăn nên cá mập họ chỉ coi là loài cá thông thường. Cho nên nếu bạn nào không thích video này thì mong bạn ra ngoài, đừng để lại gạch đá cho Quỳnh xây biệt thự...". Dẫu vấp phải một số ý kiến trái chiều thì ngược lại cũng đã có rất nhiều người hâm mộ nữ Youtuber này cho rằng hoạt động này khá vui và thú vị vì nó khiến nhiều người tò mò.

Cá mập mang thai mắc lưới, ngư dân sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trong bụng con vật còn dân mạng nghĩ ngay đến "Baby Shark" Sau khi những bức ảnh về con cá mập kỳ lạ được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay đến nhân vật "cá mập con" trong clip nổi tiếng trên Youtube.

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