Mới đây, Quỳnh Trần JP có đăng tải một video với nội dung cô đang “mắng yêu” bé Sa. Tuy nhiên, sau khi đăng tải video, mạng xã hội lại bất ngờ dấy lên tranh cãi bởi cách xưng hô “mày – tao” của Quỳnh Trần với con mình.

Quỳnh Trần JP là YouTuber người Việt Nam, sinh năm 1985 và hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những video về review đồ ăn với cách nói chuyện vô cùng tự nhiên, dễ thương và hay pha trò cùng với cậu con trai tên Sa của mình. Từ những video chỉ vỏn vẹn vài chục, vài ngàn lượt xem, cho đến bây giờ, mỗi video mà cô chia sẻ có thể thu hút hàng triệu lượt xem. Bà mẹ trẻ này hiện đang sở hữu kênh YouTube khủng với hơn 3,75 triệu lượt đăng ký. Quá nổi tiếng và được quan tâm nhiều, Quỳnh Trần JP cũng không tránh khỏi việc cô sẽ bị cộng đồng mạng soi xét, bàn tán về những vấn đề liên quan tới đến cô như những nghệ sĩ nổi tiếng khác hiện nay.

Ban đầu, cô xưng hô “mẹ - bé Sa” như mọi lần: “Sao hồi nãy Sa nói là cái bình sữa này của mẹ?”, sau đó, cô bất thình lình xưng “mày – tao” trong một loạt cuộc đối thoại với con trai của mình.

“Rốt cuộc mày có chịu đem cái bình sữa xuống dưới không?”

“Tao sẽ lấy cái video này, mày mà lì tao sẽ được cho công an”

“Tại sao mày khóc?”

Chứng kiến clip, nhiều người đã bất bình và cho rằng cô không nên xưng hô với con trai mình như vậy: “Mình người miền Nam đây ạ, ba mẹ kêu mình bằng mày tao. Nhưng tới đời cháu toàn kêu tên hoặc con”, “Đừng nói thời xưa hay miền Tây, miền Nam gì nữa, thời bây giờ mà còn gọi con mày tao là không hay rồi”, “Sao lại bảo tao với mày thế?”, “Sao nói chuyện với con là mày tao?”.

Một số tranh cãi về cách xưng hô của nữ YouTuber - Ảnh chụp màn hình

Song song đó, nhiều người hâm mộ của cô cũng đã lên tiếng bênh vực nữ YouTuber nổi tiếng. Theo một phần đám đông, đối với việc xưng hô “mày – tao” giữa mẹ và con là quá đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày, không nhất thiết phải làm quá lên mà chỉ trích cô: “Tui thấy kêu bằng mày - tao thì nó quá là bình thường, có gì đâu mà các anh chị phải làm quá lên vậy?”, “Ủa tui ở Huế, mẹ tui suốt ngày gọi “mẹ - mi (một cách gọi khác của “mày”)” còn “tao – mày” cơ... Chứ không có mẹ con ngọt suốt ngày đâu nha. Bình thường thôi quan trọng hóa làm gì!”, “Gọi sao đâu có quan trọng, quan trọng là mình yêu thương con, thân thiết được với con là được, thấy nhiều bạn cứ làm quá lên”, “Miền Nam xung quanh tôi kêu thấy bình thường, đừng làm màu mè hoa lá hẹ quá rồi chỉ trích”.

Một số bình luận lên tiếng bênh vực nữ YouTuber - Ảnh chụp màn hình

Hai mẹ con Quỳnh Trần JP - Ảnh: FBNV

Mọi người cũng biết rằng Bé Sa là kết quả của lần thụ tinh nhân tạo thứ tư, như một món quà của Thượng Đế đã ban tặng cho Quỳnh Trần JP sau những nỗ lực không ngừng của cô và ông xã. Vì vậy, không ai có thể nghi ngờ được tình cảm sâu sắc của cô dành cho cậu con trai “độc nhất vô nhị” của mình. Một số ý kiến cũng cho rằng, thay vì chỉ trích việc cô xưng hô với con cái thì hãy nên nhìn vào những hành động, cử chỉ... mà trước đây cô luôn dành cho cậu con trai của mình.