Quyền Linh chán nản muốn bỏ nghề vì bị chỉ trích, em ruột bức xúc lên tiếng

Hậu trường 20/05/2019 17:12

Quyền Lộc viết tâm sự xúc động về người anh trai đáng kính của mình là MC Quyền Linh khi anh muốn tạm ngưng hoạt động trong showbiz.

Trong một cuộc livestream chia sẻ mới đây, MC Quyền Linh khiến dư luận hoang mang khi cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động showbiz vào cuối năm nay. Nguyên nhân của việc này là vì anh gặp quá nhiều thị phi, những lời cay nghiệt từ dân mạng ác ý.

Anh sốc và cảm thấy mình bị xúc phạm trước những lời chỉ trích: "Ông là người tham công, tiếc việc, tham gia công tác xã hội chỉ là để đánh bóng tên tuổi của mình... Tôi bị cho là 'làm màu' khi hưởng ứng việc hiến xác cho y học. Một số tin nhắn dùng những lời lẽ hết sức phản cảm".

Trước những áp lực mà Quyền Linh gặp phải, ít giờ trước, diễn viên Quyền Lộc đã bức xúc lên tiếng thay cho anh trai.

Quyền Linh chán nản muốn bỏ nghề vì bị chỉ trích, em ruột bức xúc lên tiếng - Ảnh 1

Quyền Linh chán nản muốn bỏ nghề vì bị chỉ trích, em ruột bức xúc lên tiếng - Ảnh 2
Quyền Lộc bức xúc khi các 'anh hùng bàn phím' chỉ trích anh trai Quyền Linh - Ảnh: FBNV

Quyền Lộc bức xúc: "Anh hùng bàn phím ơi là anh hùng bàn phím, các anh có biết là các anh ác và nhẫn tâm lắm không!!! Tôi hỏi các anh có một diễn viên hay MC nào từ chối tất cả các lời mời tham gia đóng phim hay các sự kiện mà tìm đến với những mảnh đời bất hạnh không? Các bạn ngồi ở nhà trong phòng máy lạnh những ngón tay các bạn đang gõ lên án người ta, mà các bạn có biết là lúc đó cái người mà các bạn đang lên án phải phơi mặt dưới cái nắng hơn 30 độ và phải tìm cách nào cho người nghèo hưởng thật nhiều tiền và vượt qua những thử thách mà ban tổ chức đưa ra! Tại sao các bạn không dùng tài năng của mình lên án những hành động thiếu văn hóa như dâm ô trẻ em, xã thải, ma túy, bảo vệ môi trường... mà các bạn làm mất đi ngọn lửa trong tim của một người hết lòng vì nghề và tâm quyết với những chương trình xã hội để giúp những mảnh đời bất hạnh vươn lên".

Ngoài chỉ trích các “anh hùng bàn phím”, Quyền Lộc còn động viên anh trai sớm vượt qua thị phi.

Quyền Linh chán nản muốn bỏ nghề vì bị chỉ trích, em ruột bức xúc lên tiếng - Ảnh 3
Với sự chân chất và bình dị của mình, Quyền Linh được mọi người yêu mến gọi là 'MC quốc dân' - Ảnh: Internet
Quyền Linh chán nản muốn bỏ nghề vì bị chỉ trích, em ruột bức xúc lên tiếng - Ảnh 4
Nam MC rất nhiệt huyết trong các chương trình vì cộng đồng - Ảnh: Internet

Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ như: Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy, tài tử Lê Tuấn Anh… bày tỏ sự tiếc nuối và hụt hẫng nếu Quyền Linh thực sự rút khỏi làng giải trí và các hoạt động xã hội.

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Sau khi MC Quyền Linh chia sẻ với khán giả anh quá buồn chán và mệt mỏi vì càng cố gắng càng làm nhiều việc càng bị mọi người chỉ trích, trách móc nên anh muốn tạm dừng mọi hoạt động showbiz. Nhiều nghệ sĩ gạo cội, cùng những bạn bè thân thiết trong showbiz của MC Quyền Linh đã lên tiếng.

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