Quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà mới 8 tuổi nhưng lại giàu tình cảm, nói 1 câu khiến ai nghe cũng 'tan chảy'!

Hậu trường 07/12/2023 06:12

Đoạn hội thoại của Tăng Thanh Hà và con trai Richard đã hé lộ phần nào tính cách của cậu bé.

Tổ ấm của ngọc nữ làng mẫu Tăng Thanh Hà đã thêm 3 thành viên nhí nhưng cô lại khá kín đáo khi chia sẻ hình ảnh của các con trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ câu chuyện giữa cô và con trai cả Richard Nguyễn.

Theo đó, nữ diễn viên bày tỏ việc các con ngày càng lớn và cảm giác như chiếc giường cả gia đình cùng ngủ không còn vừa vặn nữa. Do đó, cô hỏi ý kiến Richard liệu có muốn chuyển sang ngủ trong căn phòng riêng của mình không.

Quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà mới 8 tuổi nhưng lại giàu tình cảm, nói 1 câu khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ câu chuyện giữa cô và con trai cả Richard Nguyễn

Tuy nhiên, câu trả lời của cậu bé khiến cô vô cùng xúc động. Theo đó, con cả của Tăng Thanh Hà tâm sự: "Vâng, con cũng nghĩ vậy. Nhưng con muốn được ôm mẹ ngủ lâu hơn". Qua đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con đã phần nào hé lộ tính cách của quý tử nhà Tăng Thanh Hà giàu tình cảm.

Quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà mới 8 tuổi nhưng lại giàu tình cảm, nói 1 câu khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 2
Khi được hỏi có muốn ngủ riêng không, con cả của Tăng Thanh Hà tâm sự: "Vâng, con cũng nghĩ vậy. Nhưng con muốn được ôm mẹ ngủ lâu hơn"

Richard Nguyễn - con trai đầu lòng của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn dù năm nay chỉ 8 tuổi nhưng thường xuyên biết bày tỏ tình cảm với bố mẹ bằng lời nói hay những thư tay. Tăng Thanh Hà không ít lần bày tỏ sự xúc động trước câu nói "Con yêu mẹ" của nhóc tì hay câu: "Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều lắm không? Con nghĩ đến mẹ suốt thôi, con không lên chơi với Chloe mà chỉ ngồi dưới nhà nghĩ về mẹ"...

Quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà mới 8 tuổi nhưng lại giàu tình cảm, nói 1 câu khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 3
Richard Nguyễn - con trai đầu lòng của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn dù năm nay chỉ 8 tuổi nhưng thường xuyên biết bày tỏ tình cảm với bố mẹ bằng lời nói hay những thư tay

Tăng Thanh Hà vô cùng tự hào về cậu con trai vì tính cách tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Cũng chính vì thế mà Hà Tăng rất yên tâm khi Richard trông nom các em. Từ nhỏ, Richard đã được mẹ rèn luyện tính cách tự lập, cậu bé thông thạo tiếng Anh, biết đọc, viết từ khá sớm và đặc biệt rất thích đọc sách. Nổi tiếng là "rich kid ngậm thìa vàng" nhưng các con nhà Tăng Thanh Hà được bố mẹ nuôi dưỡng cẩn thận, hướng đến cuộc sống phù hợp lứa tuổi, không phô trương.

Quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà mới 8 tuổi nhưng lại giàu tình cảm, nói 1 câu khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 4
Từ nhỏ, Richard đã được mẹ rèn luyện tính cách tự lập, cậu bé thông thạo tiếng Anh, biết đọc, viết từ khá sớm và đặc biệt rất thích đọc sách

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn năm 2012. Trải qua hơn 1 thập kỷ, cặp đôi vẫn giữ tình cảm ngọt ngào như lúc mới yêu. Tuy ít khi thể hiện tình cảm mùi mẫn hay phô trương cuộc sống giàu có trên mạng xã hội, nhưng trong những dịp đặc biệt, vợ chồng Hà Tăng không ngần ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào. Đó là cách cả hai xây dựng và giữ gìn hôn nhân trong suốt nhiều năm bên nhau. 

Quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà mới 8 tuổi nhưng lại giàu tình cảm, nói 1 câu khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 5
Nổi tiếng là "rich kid ngậm thìa vàng" nhưng các con nhà Tăng Thanh Hà được bố mẹ nuôi dưỡng cẩn thận, hướng đến cuộc sống phù hợp lứa tuổi, không phô trương

Kết hôn hơn 1 thập kỉ, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ một thói quen đặc biệt khi chụp chung khung hình!

Kết hôn hơn 1 thập kỉ, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ một thói quen đặc biệt khi chụp chung khung hình!

Sau 11 năm về chung nhà, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn khiến khán giả phải ngưỡng mộ bởi tình cảm mặn nồng dành cho nhau.

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