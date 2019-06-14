Quán quân 'Sao mai điểm hẹn' Minh Chuyên bị tố ngủ với đại gia đã có vợ, đẻ con cho người đáng tuổi ông

Khẳng định bị kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt, ca sĩ Minh Chuyên - Quán quân "Sao mai điểm hẹn" 2010 - bức xúc lên tiếng dằn mặt cực gắt.

Trên trang Facebook cá nhân, Quán quân Sao mai điểm hẹn 2010 - ca sĩ Minh Chuyên đăng tải dòng chia sẻ đầy bức xúc. Theo đó, thời gian gần đây cô bị kẻ lạ tung tin nhắn vu khống nhằm mục đích tống tiền. Minh Chuyên công khai đoạn tin nhắn có nội dung: "Nóng, hot: Ca sĩ Minh Chuyên ngủ với lão đại gia, có con với lão gia đã có vợ, đáng tuổi ông, tuổi bố".



Minh Chuyên công khai tin nhắn bị kẻ xấu vu oan, đe dọa - Ảnh: Dân Trí Bị vu khống trắng trợn, bà mẹ bỉm sữa vô cùng phẫn nộ: "Mày nghĩ tao sẽ sợ, sẽ chờ chết mà mất sữa chắc. Hôm trước nhận được một tin nhắn đòi tống tiền. Em nghĩ mình có cái quái gì sai đâu mà phải nhắn lại, và giàu có đâu ra mà tống. Thế mà hôm nay tụi nó hành động thật. Định tống tiền tao sao? Tao già rồi không cần nổi tiếng thêm nữa, nhất là trong chuyện tình cảm. Đây cây ngay không sợ chết đứng.

Đẻ xong đang tính đường trở lại sân khấu mà nó dùng 1 tỷ cái sim rác nhắn nội dung này vào các máy điện thoại bạn bè gần xa. Đại gia? Tuổi ông, tuổi bố? Cho tao bằng chứng cái coi?". Hình ảnh nữ ca sĩ bên con cưng vừa chào đời - Ảnh: FBNV Sau khi dằn mặt kẻ có ý đồ xấu, nữ ca sĩ còn thông báo cha của con mới sinh là người trẻ tuổi, đàng hoàng: "Con tao có bố trẻ đẹp đàng hoàng nhé. Chỉ vì tao không công khai mà chúng mày làm cái chuyện mất nhân tính này mong lấy tiền hay hạ danh dự của tao à?". Tháng 4/2019, ca sĩ Minh Chuyên thông báo vừa sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV Minh Chuyên sinh năm 1988, được khán giả yêu mến khi sở hữu giọng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ từng giành ngôi quán quân Sao mai điểm hẹn 2010, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Minh Chuyên tiết lộ bố em bé sắp chào đời là "đại gia" Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 khiến nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin cô sắp sinh con đầu lòng. Nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh “mang bầu vượt mặt” lên trang cá nhân.

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