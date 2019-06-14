Quán quân 'Sao mai điểm hẹn' Minh Chuyên bị tố ngủ với đại gia đã có vợ, đẻ con cho người đáng tuổi ông

Hậu trường 14/06/2019 11:15

Khẳng định bị kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt, ca sĩ Minh Chuyên - Quán quân "Sao mai điểm hẹn" 2010 - bức xúc lên tiếng dằn mặt cực gắt.

Trên trang Facebook cá nhân, Quán quân Sao mai điểm hẹn 2010 - ca sĩ Minh Chuyên đăng tải dòng chia sẻ đầy bức xúc. Theo đó, thời gian gần đây cô bị kẻ lạ tung tin nhắn vu khống nhằm mục đích tống tiền.

Minh Chuyên công khai đoạn tin nhắn có nội dung: "Nóng, hot: Ca sĩ Minh Chuyên ngủ với lão đại gia, có con với lão gia đã có vợ, đáng tuổi ông, tuổi bố".

Quán quân 'Sao mai điểm hẹn' Minh Chuyên bị tố ngủ với đại gia đã có vợ, đẻ con cho người đáng tuổi ông - Ảnh 1
Minh Chuyên công khai tin nhắn bị kẻ xấu vu oan, đe dọa - Ảnh: Dân Trí

Bị vu khống trắng trợn, bà mẹ bỉm sữa vô cùng phẫn nộ: "Mày nghĩ tao sẽ sợ, sẽ chờ chết mà mất sữa chắc. Hôm trước nhận được một tin nhắn đòi tống tiền. Em nghĩ mình có cái quái gì sai đâu mà phải nhắn lại, và giàu có đâu ra mà tống.

Thế mà hôm nay tụi nó hành động thật. Định tống tiền tao sao? Tao già rồi không cần nổi tiếng thêm nữa, nhất là trong chuyện tình cảm. Đây cây ngay không sợ chết đứng.

Đẻ xong đang tính đường trở lại sân khấu mà nó dùng 1 tỷ cái sim rác nhắn nội dung này vào các máy điện thoại bạn bè gần xa.

Đại gia? Tuổi ông, tuổi bố? Cho tao bằng chứng cái coi?".

Quán quân 'Sao mai điểm hẹn' Minh Chuyên bị tố ngủ với đại gia đã có vợ, đẻ con cho người đáng tuổi ông - Ảnh 2
Hình ảnh nữ ca sĩ bên con cưng vừa chào đời - Ảnh: FBNV

Sau khi dằn mặt kẻ có ý đồ xấu, nữ ca sĩ còn thông báo cha của con mới sinh là người trẻ tuổi, đàng hoàng: "Con tao có bố trẻ đẹp đàng hoàng nhé. Chỉ vì tao không công khai mà chúng mày làm cái chuyện mất nhân tính này mong lấy tiền hay hạ danh dự của tao à?".

Quán quân 'Sao mai điểm hẹn' Minh Chuyên bị tố ngủ với đại gia đã có vợ, đẻ con cho người đáng tuổi ông - Ảnh 3
Tháng 4/2019, ca sĩ Minh Chuyên thông báo vừa sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Minh Chuyên sinh năm 1988, được khán giả yêu mến khi sở hữu giọng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ từng giành ngôi quán quân Sao mai điểm hẹn 2010, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Minh Chuyên tiết lộ bố em bé sắp chào đời là "đại gia"

Minh Chuyên tiết lộ bố em bé sắp chào đời là "đại gia"

Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 khiến nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin cô sắp sinh con đầu lòng. Nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh “mang bầu vượt mặt” lên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Minh Chuyên Minh Chuyên bị tố cặp đại gia Sao mai điểm hẹn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026