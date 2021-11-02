Quản lý ruột nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết còn bỏ ngỏ của cố ca sĩ Phi Nhung

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời tuy nhiên niềm thương, nỗi nhớ trong lòng công chúng vẫn chưa hề vơi cạn. Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết hay người hâm mộ vẫn thường xuyên chia sẻ lại những kỉ niệm với nữ ca sĩ như một cách để tưởng nhớ.

Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý ruột của giọng ca "Bông điên điển" cũng đã nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết trong cuộc đời của cố ca sĩ: "Tâm huyết của chị: quán Buddha Chay cả 2 chi nhánh cũng đã mở cửa trở lại: lạnh lẽo hơn trước vì vắng tiếng cười của chị, nhưng nó sẽ luôn là nơi ấm áp nhất cho những người từng yêu mến chị, khi sinh thời mọi tâm trí mà chị dành cho quán. Khi ấy, quán chay cũng là nguồn thu nhập để chị chăm các con. Lúc này, dù chị không còn thì quán chay vẫn là nguồn thu nhập để nuôi nấng các con. Buddha chay chào đón mọi người với niềm hoan hỉ. Mọi người ghé thăm chị và thưởng thức tâm huyết của chị trên mỗi món ăn".