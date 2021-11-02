Quản lý ruột nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết còn bỏ ngỏ của cố ca sĩ Phi Nhung

"Tâm huyết của chị, quán Buddha Chay cũng đã mở cửa trở lại, lạnh lẽo hơn trước vì vắng tiếng cười của chị", quản lý chia sẻ.
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Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời tuy nhiên niềm thương, nỗi nhớ trong lòng công chúng vẫn chưa hề vơi cạn. Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết hay người hâm mộ vẫn thường xuyên chia sẻ lại những kỉ niệm với nữ ca sĩ như một cách để tưởng nhớ.
Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý ruột của giọng ca "Bông điên điển" cũng đã nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết trong cuộc đời của cố ca sĩ: "Tâm huyết của chị: quán Buddha Chay cả 2 chi nhánh cũng đã mở cửa trở lại: lạnh lẽo hơn trước vì vắng tiếng cười của chị, nhưng nó sẽ luôn là nơi ấm áp nhất cho những người từng yêu mến chị, khi sinh thời mọi tâm trí mà chị dành cho quán. Khi ấy, quán chay cũng là nguồn thu nhập để chị chăm các con. Lúc này, dù chị không còn thì quán chay vẫn là nguồn thu nhập để nuôi nấng các con. Buddha chay chào đón mọi người với niềm hoan hỉ. Mọi người ghé thăm chị và thưởng thức tâm huyết của chị trên mỗi món ăn".
Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh các con nuôi của Phi Nhung đứng cạnh di ảnh và đang giúp meh hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Quản lý nói thêm: "Các con chị trong hình: Phạm Đức Hiếu, Phạm Hồng Phi Như, Phạm Tuyết Nhung, Phạm Thiêng Ngân -may mắn chị cũng đã chuẩn bị hành trang cho các con vào đời. Chị không còn thì các con cũng tạm tự chăm sóc bản thân và chăm sóc nhau. Âu cũng an ủi chị phần nào khi thấy các con từng ngày trưởng thành trong tự lập".
Trước đó, Phạm Thiêng Ngân - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã đăng tải loạt ảnh cùng các em đến phụ giúp tại nhà hàng chay Buddha trong ngày đầu mở cửa. Nhìn di ảnh của ca sĩ Phi Nhung được kết hoa tươi đặt trang trọng trước cửa quán, Thiêng Ngân cũng không kìm được nỗi xúc động: "Mình ở quán đón khách nha mẹ. Chúc cả nhà cuối tuần nhiều sức khỏe".
Được biết, quán Buddha Chay ra đời nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập giúp Phi Nhung trang trải tiền sinh hoạt, ăn học của các con nuôi. Không những vậy, đây còn là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa cố nghệ sĩ và các con. Hiện tại, những chia sẻ của quản lý cố ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa, tiếc nuối.