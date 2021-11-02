Quản lý ruột nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết còn bỏ ngỏ của cố ca sĩ Phi Nhung

Hậu trường 02/11/2021 13:55

"Tâm huyết của chị, quán Buddha Chay cũng đã mở cửa trở lại, lạnh lẽo hơn trước vì vắng tiếng cười của chị", quản lý chia sẻ.

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời tuy nhiên niềm thương, nỗi nhớ trong lòng công chúng vẫn chưa hề vơi cạn. Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết hay người hâm mộ vẫn thường xuyên chia sẻ lại những kỉ niệm với nữ ca sĩ như một cách để tưởng nhớ.

Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý ruột của giọng ca "Bông điên điển" cũng đã nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết trong cuộc đời của cố ca sĩ: "Tâm huyết của chị: quán Buddha Chay cả 2 chi nhánh cũng đã mở cửa trở lại: lạnh lẽo hơn trước vì vắng tiếng cười của chị, nhưng nó sẽ luôn là nơi ấm áp nhất cho những người từng yêu mến chị, khi sinh thời mọi tâm trí mà chị dành cho quán. Khi ấy, quán chay cũng là nguồn thu nhập để chị chăm các con. Lúc này, dù chị không còn thì quán chay vẫn là nguồn thu nhập để nuôi nấng các con. Buddha chay chào đón mọi người với niềm hoan hỉ. Mọi người ghé thăm chị và thưởng thức tâm huyết của chị trên mỗi món ăn".

Quản lý ruột nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết còn bỏ ngỏ của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1
Bài đăng của quản lý ruột chia sẻ về tâm nguyện trong cuộc đời của cố ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh các con nuôi của Phi Nhung đứng cạnh di ảnh và đang giúp meh hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Quản lý nói thêm: "Các con chị trong hình: Phạm Đức Hiếu, Phạm Hồng Phi Như, Phạm Tuyết Nhung, Phạm Thiêng Ngân -may mắn chị cũng đã chuẩn bị hành trang cho các con vào đời. Chị không còn thì các con cũng tạm tự chăm sóc bản thân và chăm sóc nhau. Âu cũng an ủi chị phần nào khi thấy các con từng ngày trưởng thành trong tự lập".

Quản lý ruột nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết còn bỏ ngỏ của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 2
Các con nuôi của Phi Nhung cố gắng vun vén, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phạm Thiêng Ngân - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã đăng tải loạt ảnh cùng các em đến phụ giúp tại nhà hàng chay Buddha trong ngày đầu mở cửa. Nhìn di ảnh của ca sĩ Phi Nhung được kết hoa tươi đặt trang trọng trước cửa quán, Thiêng Ngân cũng không kìm được nỗi xúc động: "Mình ở quán đón khách nha mẹ. Chúc cả nhà cuối tuần nhiều sức khỏe".

Quản lý ruột nghẹn ngào tiết lộ tâm huyết còn bỏ ngỏ của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 3
Con nuôi Phi Nhung cũng không kìm được xúc động khi đứng trước di ảnh của mẹ - Ảnh: FBNV  

Được biết, quán Buddha Chay ra đời nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập giúp Phi Nhung trang trải tiền sinh hoạt, ăn học của các con nuôi. Không những vậy, đây còn là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa cố nghệ sĩ và các con. Hiện tại, những chia sẻ của quản lý cố ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa, tiếc nuối.

Em ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi ngày thất thứ 5 của chị cũng là giỗ mẹ: 'Con nguyện cầu cho má và chị được an lành vui vẻ ở nơi đó...'

Em ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi ngày thất thứ 5 của chị cũng là giỗ mẹ: 'Con nguyện cầu cho má và chị được an lành vui vẻ ở nơi đó...'

Trên trang cá nhân, em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung có những chia sẻ xúc động về người mẹ và người chị quá cố của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   2 cháu ngoại Phi Nhung Tâm nguyện của Phi Nhung Bình luận của Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 48 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?