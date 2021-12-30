Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”?

Hậu trường 30/12/2021 10:34

Những dòng ẩn ý của Phương Thanh về việc bị “chơi xấu” suốt 10 năm qua khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nữ ca sĩ cũng có pha đáp trả cực cao tay với antifan khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”?

Theo chia sẻ từ ca sĩ Phương Thanh, cô bị phá show, phá giọng hát. Cùng với đó những câu nói không hay sau lưng cũng đến tai Phương Thanh, đặc biệt là có người đòi "dập" không cho nữ ca sĩ đi hát nữa, ngăn chặn khán giả không mua vé biến "chị Chanh" thành nghệ sĩ hết thời. Ngoài ra, Phương Thanh cho biết những người chơi xấu mình còn vào Facebook của các bầu show để lại bình luận phá hoại.

Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”? - Ảnh 1

Mới đây, Phương Thanh khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi chia sẻ dòng trạng thái nói về việc có người “chơi xấu” mình. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, cô bị 1 người “phá show, phá giọng hát”. Đặc biệt, người này còn đòi “dập” không cho nữ ca sĩ đi hát nữa, ngăn chặn khán giả không mua vé và biến cô thành nghệ sĩ hết thời. Ngoài ra, Phương Thanh cho biết những người chơi xấu mình còn vào Facebook của các bầu show để lại bình luận phá hoại.

Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”? - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình

Phương Thanh cho biết cô đã “nhịn” suốt 10 năm qua và nay sẽ không nhịn nữa: “Phá comment vào các show, Facebook của bầu show cũng không còn hiệu quả nữa đâu, vì khán giả đi mua vé xem live ai cũng biết năng lực hết rồi. Nhịn 10 năm hoan hỉ chịu thua vậy đủ rồi. 2022 sẽ biết Nhâm Dần tà không còn mạnh nữa đâu, sống chính phái mới tồn tại được”

Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”? - Ảnh 3

Tuy nhiên, bất ngờ có một tài khoản nào đó đã chia sẻ lại bài viết của giọng ca 7X và ghi những dòng mỉa mai việc nữ ca sĩ suốt ngày nói “quàng xiên” mà không hề có bằng chứng: “Từng này tuổi rồi, chị nói cái gì thì đưa bằng chứng, chỉ đích danh ra. Tối ngày lên mạng nói quàng xiên. Tâm từ bi hỷ xả của chị ở đâu. Người đọc, người ta phải gánh năng lượng này với chị à? Còn người mà chị ám chỉ, người ta mang tính mạng, cả dòng họ người ta ra thề rồi mà tâm chị vẫn từ bi quá cơ. Tưởng hay lắm, thực ra chị chưa bao giờ hết thời, nhưng chị đã sống trong lo lắng và chính mình tự biến mình thành hết thời. Tỉnh lại đi nhé chị” - người này viết.

Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”? - Ảnh 4

Ngay lập tức, Phương Thanh đã có màn đáp trả thẳng thắn. Theo đó, cô đã chia sẻ lại hình ảnh bài viết từ anti-fan, đồng thời không quên đáp trả: “Nghiệp của chị Chanh với ai thì kệ chị, không phải nghiệp của em nhận định chi cho mệt tâm mình hả em?”

Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”? - Ảnh 5
Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên Phương Thanh nhắc đến việc bị hãm hại. Cách đây khoảng 6 năm, cô từng khiến dư luận hoang mang khi hé lộ chuyện bị chơi ngải. Thậm chí có thời điểm, Phương Thanh còn thẳng thắn “điểm mặt chỉ tên” Đàm Vĩnh Hưng là người dùng bùa ngải hại mình dù cả hai từng rất thân thiết.

Phương Thanh ẩn ý bị “chơi xấu” 10 năm, nói gì khi bị chỉ trích suốt ngày “nói bóng, nói gió”? - Ảnh 6

Chính vì vậy, dòng trạng thái mới nhất này của Phương Thanh khiến nhiều người không khỏi thắc mắc liệu nữ ca sĩ đang nhắc đến ai?

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