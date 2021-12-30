Hết ngồi lề đường, Hoài Lâm vào thẳng quán nhậu hát 'vu vơ', ngoại hình tiếp tục có thay đổi lớn gây chú ý

Hậu trường 30/12/2021 10:09

Mới đây trên MXH tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Hoài Lâm ngồi hát dạo. Ngoại hình của con trai nuôi Hoài Linh thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, sau khoảng thời gian "đường ai nấy đi" gây ồn ào MXH với Cindy Lư, hồi tháng 8/2021, Hoài Lâm gây bão vì tâm thư tiết lộ bản thân đã bị nhân vật tên M. kiểm soát quá chặt và không thể chịu đựng nổi. Đáng chú ý, con nuôi Hoài Linh còn ám chỉ về việc từng vào bệnh viện tâm thần đến 4 lần vì bị kiểm soát chặt đến mức trầm cảm. Từ đó đến nay Hoài Lâm vẫn ở ẩn, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội.

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Ngoại hình khác biệt của con trai nuôi Hoài Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, vào ngày 29/12, người hâm mộ của Hoài Lâm được phen bất ngờ khi clip anh hát tại một quán nhậu xuất hiện trên 1 tài khoản MXH tiktok.

Trong đoạn video, Hoài Lâm trông khá bảnh bao, gọn gàng và không còn kém sắc với thân mình "phát phì", đen nhẻm như trước, gương mặt cũng tươi tắn và rạng rỡ hơn trông thấy.

Chủ nhân bản hit "Hoa nở không màu" cầm mic trình diễn ngay tại bàn nhậu. Giọng hát vẫn đỉnh cao như năm nào. 

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Vẻ ngoài nam tính và bớt luộm thuộm hơn của Hoài Lâm - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, nam ca sĩ từng gây sốc khi xuất hiện bên vệ đường trong tình trạng chân không giày dép. Con trai nuôi Hoài Linh diện phong cách ăn mặc khá bụi bặm với áo thun, sơ mi khoác ngoài. Ngoại hình đen nhẻm, phát tướng cùng trang phục "khó hiểu" của Hoài Lâm khiến nhiều người nhận xét rằng nam ca sĩ không khác gì như đang đi bán vé số, đi hát dạo, khác hẳn với hình ảnh bảnh bao trong các bộ suit lịch lãm thường thấy trước đó.

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Nam ca sĩ khiến fan phát hoảng vì vẻ ngoài lạ lẫm - Ảnh cắt từ clip

Trước khi xuống sắc hậu tan vỡ hôn nhân, Hoài Lâm nổi tiếng với giọng hát thiên phú, ngoại hình cân đối, gương mặt điển trai. Chưa kể, tại thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, nam ca sĩ được nghệ sĩ Hoài Linh giúp đỡ nên đã có những bước tiến rất nhanh trong sự nghiệp cầm mic.

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Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Linh con trai nuôi Hoài Linh

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