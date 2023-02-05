Phương Hằng của Gạo Nếp Gạo Tẻ: Cùng chồng vượt khó đến sở hữu cơ ngơi khủng, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, 'thầu' hết việc nhà

Phương Hằng là gương mặt quen thuộc sóng truyền hình phía Nam. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ca sĩ Anh Tâm.

Phương Hằng gây chú ý với khán giả bởi những vai diễn trong phim Mẹ chồng nàng dâu, Lặng lẽ yêu em, Gạo nếp gạo tẻ… Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ca sĩ Anh Tâm. Phương Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với - Anh Tâm - Ảnh: Internet Diễn viên Gạo nếp gạo tẻ chia sẻ trước đây, mẫu người lý tưởng của cô khác hoàn toàn với Anh Tâm. Thời điểm 20 tuổi, Phương Hằng thích một chàng điển trai, “ra đường lúc nào cũng phải ngầu". Tuy nhiên sau này, nữ diễn viên thích người chững chạc, điềm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng hơn vì “mình muốn một người đàn ông làm chủ gia đình, mình đã nghĩ đến chuyện kết hôn”. Đồng thời, cô cho hay: “Anh Tâm là người rất chững chạc, nói chuyện nhẹ nhàng nên nhiều khi muốn cãi, tôi cãi không được”.

Phương Hằng cho biết mẫu người lý tưởng trước đây của cô khác hoàn toàn với Anh Tâm - Ảnh: Internet Thời điểm kết hôn với Anh Tâm, cuộc sống Phương Hằng gặp khó khăn về tài chính. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi hai vợ chồng lấy nhau thì trong người chỉ có mười mấy triệu thôi. Với một người nghệ sĩ thì con số đó rất ít ỏi. Đi làm phải có quần áo, xe cộ, trang điểm,... Mọi thứ phải tốn rất nhiều tiền, nên con số đó không thể nào đủ được". Thời điểm kết hôn với Anh Tâm, cuộc sống Phương Hằng gặp khó khăn về tài chính - Ảnh: Internet Cuộc sống khó khăn sau khi cưới, Phương Hằng và Anh Tâm còn vướng không ít những lời bàn ra tán vào. Sao phim Gạo nếp gạo tẻ bộc bạch: "Có nhiều người nói hai vợ chồng lấy nhau về rồi cũng ly dị thôi, nói thẳng với Hằng như vậy luôn đó. Nên cả hai đã phải cố gắng phấn đấu rất nhiều. Có nhiều người còn bảo trông sức khỏe Hằng yếu hơn ngày xưa rất nhiều. Vì 3 năm sau kết hôn vợ chồng phải làm lụng liên tục. Bản thân Hằng cũng cảm thấy sức khỏe yếu dần".

Vượt qua những lời bàn tán, Phương Hằng và Anh Tâm vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu. Nữ diễn viên được ông xã chiều chuộng, "bao thầu" tất cả công việc nội trợ trong nhà. Sao phim Gạo nếp gạo tẻ cho biết chồng là người chững chạc, kỹ tính và rất hoàn hảo. Phương Hằng được ông xã chiều chuộng, "bao thầu" tất cả công việc nội trợ trong nhà - Ảnh: Internet Bên nhau từ khi nghèo khó, Phương Hằng và Anh Tâm hiện đang có cuộc sống viên mãn sau nhiều năm nỗ lực làm việc. Vợ chồng nữ diễn viên hiện đang ở trong một căn hộ cao cấp, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng tại TP. HCM. Bên cạnh đó, cặp đôi còn thường xuyên đi du lịch sang chảnh trong ngoài nước. Điều mong chờ hiện tại của vợ chồng Phương Hằng chính là một thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của cả hai. Vợ chồng Phương Hằng hiện đang ở trong một căn hộ cao cấp, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng tại TP. HCM - Ảnh: Internet Chia sẻ về kế hoạch và dự định có con, Phương Hằng tâm sự: "Anh Tâm cũng mong muốn có con nhưng anh ấy cũng là nghệ sĩ nên cả hai cùng nhìn nhận được vấn đề về mặt công việc như thế nào. Anh hiểu Phương Hằng đang là diễn viên nên việc có con ở thời điểm hiện tại cũng chưa thích hợp. Phương Hằng nghĩ nếu muốn có em bé thì mình phải dành thời gian khoảng hơn hai năm để chuẩn bị và chăm sóc cho bé, hơn hết là phải ổn định được về tất cả mọi mặt thì mới tập trung lo cho con được. Anh Tâm hiểu những chuyện đó nên cũng biết lo nghĩ cho Phương Hằng.” Phương Hằng và Anh Tâm còn thường xuyên đi du lịch sang chảnh trong ngoài nước - Ảnh: Internet Được chồng yêu thương và cưng chiều, Phương Hằng ngày càng lên hương nhan sắc, trẻ trung ở tuổi U40. Vượt qua những lời bàn tán không hay, cặp đôi hiện có cuộc sống sung túc, viên mãn.

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