Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện

Hậu trường 04/02/2023 07:31

Đã gần 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, khán giả vẫn luôn xúc động khi nhắc tên anh và đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của vợ anh, ca sĩ Phương Loan.

Đã gần 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, khán giả vẫn luôn xúc động khi nhắc tên anh và đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của vợ anh, ca sĩ Phương Loan. Thời điểm chồng qua đời vào đầu tháng 12/2020, nữ ca sĩ suy sụp và khóc liên tục. Bà xã Chí Tài cho biết, trong những ngày đầu tiên, chị thường xuyên bị mất ngủ. Chỉ khi đồng nghiệp hỗ trợ, động viên và đưa thuốc an thần, Phương Loan mới có thể chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để dễ yên giấc hơn.

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 1
Vợ chồng Chí Tài - Phương Loan - Ảnh: Internet

Sau biến cố lớn, sự ổn định cuộc sống của ca sĩ Phương Loan là điều người hâm mộ luôn mong mỏi. Họ  mừng vui khi nhìn thấy chị có sự thay đổi tích cực. Bà xã Chí Tài xuất hiện trong nhiều buổi hội họp cùng gia đình, bạn bè trong hình ảnh vui vẻ, tươi tắn.

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 2
Sau biến cố, bà xã Chí Tài ổn định cuộc sống và trở lại với hình ảnh vui vẻ, tươi tắn - Ảnh: Internet

Mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Phương Loan lại cho thấy hình ảnh trẻ trung, đặc biệt là gu thời trang sành điệu của mình. Chị đã cắt tóc ngắn để có diện mạo càng trẻ hơn. Đặc biệt, vì là người lạc quan nên chị thường xuyên nở nụ cười tươi tắn, gây thiện cảm cũng như tạo cảm giác thân thiện, tươi trẻ cho người đối diện.

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 3Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 4Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 5

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 6
Mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Phương Loan lại cho thấy hình ảnh trẻ trung, đặc biệt là gu thời trang sành điệu của mình - Ảnh: Internet

Ổn định tâm lý nhưng riêng nỗi nhớ về chồng có lẽ vẫn là điều luôn tồn tại trong nữ ca sĩ. Cô thường nhắc về ông xã trong những dòng trạng thái trên trang cá nhân. Gần đây, Phương Loan bày tỏ niềm hạnh phúc khi ra trung tâm Thúy Nga thấy cây mai vàng có treo bao lì xì đỏ đề cả tên của mình lẫn chồng. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi mọi người vẫn nhớ về ông xã quá cố: “Về nhà suốt đêm nhìn cây mai và bao thơ có tên anh Bé Heo vui lắm… Bé Heo biết anh ở trên đó cũng đang mỉm cười vui vẻ như Bé Heo… thương lắm".

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 7
Ổn định tâm lý nhưng riêng nỗi nhớ về chồng có lẽ vẫn là điều luôn tồn tại trong nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phương Loan cũng thường ôn kỷ niệm cũ lúc chồng sinh thời. Trong dịp Tết Quý Mão vừa qua, bà xã cố nghệ sĩ chia sẻ lại đoạn clip hài, chúc Tết của chồng và cho hay nhớ giọng nói, tiếng cười, điệu bộ của anh.

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện - Ảnh 8
Bà xã cố nghệ sĩ chia sẻ lại đoạn clip hài, chúc Tết của chồng vào dịp Tết - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, bà xã Chí Tài về Việt Nam để thực hiện di nguyện của chồng. Cô tiếp tục hành trình làm từ thiện, đến các mái ấm tình thương và thăm hỏi, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng nghiệp. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị tâm sự: “Tuy bé Heo mất đi anh Tài nhưng tôi được yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được sự thương yêu của mọi người”. Nữ ca sĩ tâm sự, chị phải cố gắng xinh đẹp, vui vẻ và sống tốt để ông xã được yên lòng.

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