Phòng dịch Covid-19, Quế Vân mặc áo mưa phủ 'kín người' khi đi máy bay

Mặc áo mưa đi máy bay giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Quế Vân thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.
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Cách đây vài giờ, ca sĩ Quế Vân nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi chia sẻ bức ảnh mới nhất trên trang Facebook cá nhân. Trong ảnh, chân dài này mặc áo mưa, mang kính, đeo khẩu trang, mang găng tay kín kẽ khi ngồi trên máy bay. Được biết, sáng 10/3 vì có công việc nên cô phải bay vào TP. Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, nữ ca sĩ sinh năm 1982 chủ động phòng dịch Covid-19.
Quế Vân viết trên trang cá nhân: “Ai nói điên mình xin nghe. Nhưng cứ điên mà bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng và người thân mình xin nhận. P/s: Những ai ủng hộ thời trang sân bay của mình chấm 1 cái ủng hộ nha”.
Dưới bài viết, nhiều người bật cười trước cách phòng dịch "không giống ai" của Quế Vân. Danh hài Thúy Nga bày tỏ: "Ấn tượng cả máy bay... phi công hết lái". Diễn viên Tú Vi, MC Quang Minh đồng cảm: "Hợp lý á chị! Ít nhất mình an tâm tí"; "Hãng hàng không nên phát"...
Trong khi đó, dân mạng tỏ ra ấn tượng trước hành động của Quế Vân: "An toàn cho bản thân và cộng đồng nè"; "Chuẩn em ạ, cứ phải thế không lại ân hận"; "Cẩn thận vẫn hơn vừa bảo vệ mình gia đình cộng đồng mọi người. Hoan nghênh"...
Bên cạnh đó, một số người cho rằng chân dài này đang tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý.