Mùa dịch Covid-19, Nhã Phương tiết lộ Trường Giang phải tự cách ly vì sức khỏe con gái

Khoe món quà muộn từ ông xã, Nhã Phương cho biết danh hài Trường Giang đang tự cách ly để bảo vệ sức khỏe của con gái nhỏ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương khoe món quà bất ngờ từ ông xã Trường Giang vào khuya 8/3. Cô đăng tải bức ảnh ôm bó hoa lớn kèm tấm thiệp với dòng chữ: "Chúc em 8/3 vui vẻ nhé! Từ tù nhân!".

Nhã Phương hạnh phúc khi nhận được quà 8/3 muộn từ chồng - Ảnh: FB

Kèm theo đó, cô còn đăng kèm dòng trạng thái tiết lộ chuyện danh hài Trường Giang đang tự cách ly tại nhà. Được biết, "Mười Khó" vừa đi quay từ Quảng Nam và đã tiếp xúc với nhiều người trong quá trình làm việc. Anh tự cách ly trong vài ngày để bảo vệ sức khỏe vợ và con gái nhỏ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Diễn viên Nhã Phương chia sẻ: "Mém xíu nữa là mẹ đi ngủ rồi, điều ngọt ngào cuối ngày đến vừa kịp lúc... thương Ba vì đi làm xa về nên tự cách ly để bảo vệ cho con gái, ráng thêm vài ngày nữa về với hai mẹ con nha Ba, hai mẹ con ôm Ba nè!!!

P/s: Chúc cho các Mẹ, các Chị, các Em có một 8/3 luôn luôn bình an và thật nhiều sức khoẻ để cùng một nửa kia của mình vượt qua Covid-19 nha".

Gần 2 năm kết hôn, cặp đôi có 'trái ngọt' đầu tiên là cô con gái nhỏ xinh - Ảnh: FB

Trường Giang và Nhã Phương chính thức "về chung nhà" vào giữa năm 2018. Vượt qua nhiều ồn ào chuyện tình cảm, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Đến nay, vợ chồng "Mười Khó" đã có một cô con gái đáng yêu. Thi thoảng vợ chồng nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đầy "mật ngọt" với công chúng. Dù vậy đến hiện tại, người hâm mộ vẫn hi vọng cặp đôi sẽ sớm công khai diện mạo con gái cưng.

Chỉ một bình luận, Nhã Phương để lộ kế hoạch sinh em bé thứ 2 nhưng mong muốn của Trường Giang mới gây chú ý Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã vô tình tiết lộ kế hoạch sinh em bé thứ 2 dưới bài đăng của một người bạn trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-dich-covid-19-nha-phuong-tiet-lo-truong-giang-phai-tu-cach-ly-vi-suc-khoe-con-gai-353128.html