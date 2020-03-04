Chỉ một bình luận, Nhã Phương để lộ kế hoạch sinh em bé thứ 2 nhưng mong muốn của Trường Giang mới gây chú ý

Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã vô tình tiết lộ kế hoạch sinh em bé thứ 2 dưới bài đăng của một người bạn trên mạng xã hội.

Từ khi về chung một nhà, vợ chồng diễn viên Nhã Phương và Trường Giang khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Chính vì vậy, những thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân của cặp đôi “Mười khó” luôn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau gần 2 năm kết hôn, tổ ấm của cả hai ngày càng hạnh phúc khi có sự xuất hiện của công chúa nhỏ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin và hình ảnh về con gái Nhã Phương vẫn được giấu kín.

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi được nhiều người yêu thích - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ về dự định sinh em bé thứ 2 trên mạng xã hội. Cụ thể, khi một người bạn của cô chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ, Nhã Phương đã nhanh chóng dành lời khen và cho biết: “Năm sau em sẽ nối gót chị”. Đặc biệt, cô còn tiết lộ về mong ước của ông xã Trường Giang: “Ông nhà em cũng thích hai đứa con gái”.

Nhã Phương tiết lộ dự định sinh con vào năm sau - Ảnh: FB

Có thể thấy, vợ chồng cô đang mong muốn có thêm một "tiểu công chúa" nữa vào năm sau. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ tin vui từ cặp đôi.

Nữ diễn viên nhận quà bất ngờ từ ông xã - Ảnh: FB

Không chỉ hé lộ về dự định sinh con, cách đây vài giờ, Nhã Phương còn khiến hội chị em “đỏ mắt” ghen tỵ khi nhận được món quà trị giá gần nửa tỷ từ ông xã. Theo đó, Trường Giang đã mạnh tay chi số tiền khủng để mua tặng vợ một chiếc đồng hồ đính đầy kim cương và túi hiệu cao cấp. Người đẹp “Tuổi thanh xuân” hài hước cho biết: “Dù mẹ rất hạnh phúc vì bất ngờ ba dành cho mẹ nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: Không lẽ ba có quỹ đen”.

Trường Giang và Nhã Phương khoe ảnh diện áo đôi, trốn con đi du lịch biển Loạt ảnh mới của cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương trong chuyến du lịch Vũng Tàu đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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