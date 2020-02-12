Dân mạng cười bò trước màn đòi quà Valentine đầy hài hước của Nhã Phương, Trường Giang chỉ biết than trời

Hội chị em cứ học diễn viên Nhã Phương cách đòi quà Valentine tinh tế thế này, đảm bảo các ông chồng chỉ biết câm nín.

Từ sau khi “về chung một nhà”, nhất cử nhất động của vợ chồng diễn viên Nhã Phương và Trường Giang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Mới đây, cặp đôi lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng về câu chuyện ngày Valentine. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ ảnh chụp tin nhắn ghi lại đoạn hội thoại giữa cô và ông xã kèm dòng trạng thái: “Thấy đám bạn rần rần nhắc chồng sắp đến valungtung, bạn cũng bày đặt đu theo”.

Nhã Phương nhập hội chị em đòi quà Valentine - Ảnh: FB

Theo đó, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” đã gửi bức ảnh tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng cho ông xã kèm lời nhắc: “Chồng ơi, 14/2, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Ngay sau đó, Trường Giang đã phải than trời và nói: “Mẹ uống cả nghìn ánh mắt rồi. Cả két ánh mắt rồi”.

Đoạn tin nhắn đầy hài hước của cặp đôi - Ảnh: FB

Đoạn hội thoại này của vợ chồng “Mười khó” khiến người hâm mộ bật cười thích thú vì quá đáng yêu: “Vợ chồng danh hài nên không bao giờ ngưng tấu hài được”, “Dễ thương quá xá”, “Má ơi có đáng yêu quá không”, “Hai vợ chồng cưng chịu không nổi”, “Nhắc mà dễ thương như này anh chồng nào có tiền cũng phải cho”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Cặp đôi ngày càng hạnh phúc sau khi 'về chung một nhà' - Ảnh: Internet

Sau 2 năm kết hôn, Nhã Phương được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trong khi đó, Trường Giang lại được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì yêu chiều vợ con hết mực. Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng có thể thấy cuộc hôn nhân của cả hai vô cùng hạnh phúc và viên mãn.

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