Trường Giang và Nhã Phương khoe ảnh diện áo đôi, trốn con đi du lịch biển

Loạt ảnh mới của cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương trong chuyến du lịch Vũng Tàu đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Trong ngày Lễ Tình nhân vừa qua, vì bận rộn với lịch trình mà vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đã không thể đón Valentine cùng nhau. Chính vì vậy, cả hai đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để trốn con đi du lịch hâm nóng tình cảm.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ loạt ảnh chụp cùng ông xã trong chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu kèm dòng trạng thái: “Trốn con đi va lung tung bù nè”.

Cả hai diện đồ đôi tình tứ chẳng khác nào vợ chồng son – Ảnh: FB

Cặp đôi tạo dáng nhắng nhít - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, vợ chồng “Mười khó” cùng diện áo đôi trẻ trung và tạo dáng cực nhắng nhít. Dưới bài đăng của Nhã Phương, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của cả hai: “Diện bộ đôi này trông anh chị tươi trẻ, năng động ghê”, “Trời ơi, dễ thương quá à chị ơi”, “Đáng yêu chết mất thôi”, “Cưng quá trời ơi”….

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, thân hình gầy gò của Nhã Phương lại khiến fan vô cùng lo lắng. Dù trước đó, nữ diễn viên tiết lộ đã tăng 2kg nhưng cánh tay và đôi chân của cô vẫn khá khẳng khiu. Nhiều khán giả khuyên Nhã Phương nên tẩm bổ thêm để cơ thể trông có sức sống hơn: “Ốm quá Phương ơi, mập hơn tí đi e”, “Ốm quá rồi chị ơi, chịu khó tẩm bổ thêm nhé”…

Nhã Phương khiến fan lo lắng vì thân hình gầy gò - Ảnh: FB

Từ sau khi “về chung một nhà”, cặp đôi không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống hôn nhân. Chính vì vậy mà những thông tin về họ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Dân mạng cười bò trước màn đòi quà Valentine đầy hài hước của Nhã Phương, Trường Giang chỉ biết than trời Hội chị em cứ học diễn viên Nhã Phương cách đòi quà Valentine tinh tế thế này, đảm bảo các ông chồng chỉ biết câm nín.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-giang-va-nha-phuong-khoe-anh-dien-ao-doi-tron-con-di-du-lich-bien-351479.html