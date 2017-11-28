Phi Thanh Vân tuyên bố có chiến lược vừa giữ hình ảnh sao hạng A vừa thành công trong kinh doanh

Mới đây, Phi Thanh Vân đã hào hứng khoe về việc mình vừa tốt nghiệp lớp CEO dành cho doanh nhân thành đạt trau dồi thêm kỹ năng quản lý.

Điều này làm nhiều khán giả cho rằng người đẹp có ý định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi con đường kinh doanh. Bởi hiện nay, có một thực tế khá mâu thuẫn là nhiều người đổ xô vào showbiz tìm kiếm cơ hội về danh tiếng và tiền bạc, còn những người trong showbiz thì lại làm thêm nhiều công việc tay trái để có thêm thu nhập, từ bán hàng online đến kinh doanh spa, nhà hàng...

Trước vấn đề này, "nữ hoàng dao kéo" cho biết trong showbiz không hề dễ kiếm tiền như mọi người vẫn nghĩ và mức thu nhập trong nghề này cũng khác nhau tùy thuộc vào các thứ hạng.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí giải thích với Trí Thức Trẻ: "Những thứ hạng này quyết định mức thu nhập khác nhau. Với showbiz, nó tương đương sao hạng A, B, C, D, E, F... Đương nhiên, sao hạng A, B là lớn nhất và showbiz cũng là môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất. Những người đặt chân vào showbiz và cảm thấy không phù hợp, họ sẽ chuyển qua kinh doanh các ngành nghề khác là điều bình thường".

Phi Thanh Vân cho biết bản thân rất yêu công việc người mẫu, diễn viên của mình. Nhưng người đẹp cũng rất yêu kinh doanh nên muốn chuyển hướng và dồn sức vào lĩnh vực này.

Đạt được nhiều thành công trong 2 lĩnh vực, người đẹp chia sẻ: "Vân vẫn có những chiến lược để giữ được hình ảnh sao hạng A của mình và hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt. Trong showbiz Vân nổi tiếng thế nào thì trên thương trường Vân cũng nổi tiếng như thế".

Không chỉ là một chân dài làm kinh doanh

Ít ai biết được Phi Thanh Vân xuất thân trong một gia đình có học thức cao. Bố mẹ cô là cựu chiến binh từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Ngoài ra, gia đình bên nội và ngoại của nữ diễn viên đều là công an, bộ đội.

Được sinh ra trong gia đình trí thức cao nên nữ diễn viên đã không ngừng học tập để phát triển bản thân. Dù hiện tại, Phi Thanh Vân đã khá thành công trong việc kinh doanh nhưng cô vẫn tiếp tục trau dồi thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

Trò chuyện với Trí Thức Trẻ, nữ diễn viên chia sẻ: "Trong vấn đề kinh doanh, chúng ta cần có tâm, đức, tài. Ngoài tầm nhìn, chúng ta cần phải trau dồi về kiến thức. Vân vừa tốt nghiệp xong khóa học CEO và tiếp tục học các khóa học khác dành cho giám đốc".

Hiện tại, Phi Thanh Vân đang quản lý một công ty mỹ phẩm mang tên mình với hơn 7.000 nhân sự trải khắp nước. Ngoài ra, công ty của cô cũng từng vinh dự nhận cúp vàng Thương hiệu Việt Nam tin dùng 2014 do người tiêu dùng bình chọn.