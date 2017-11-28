Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng

Giải trí 28/11/2017 11:24

Phi Thanh Vân khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi hào hứng chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ.

Mới đây, Phi Thanh Vân khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện tại buổi thử trang phục dạ hội và áo dài để chuẩn bị tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ sắp tới.

“Nữ hoàng dao kéo” chia sẻ, cô đã có ý định tham gia cuộc thi cách đây nửa năm và âm thầm chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ngoài thực hiện ca đại phẫu toàn thân để có vóc dáng chuẩn 94-60-104, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã bồi dưỡng thêm kiến thức và hoàn thành khóa học CEO cách đây ít ngày.

Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi âm thầm chuẩn bị tham gia thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ - Ảnh: Internet

Dù đang rất bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc cậu con trai Tấn Đức nhưng “Nữ hoàng dao kéo” vẫn tranh thủ thời gian đến địa điểm thử trang phục để có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất trước khi tham gia tranh tài cùng nhiều người đẹp khác, theo Người Đưa Tin.

Trước đó, Phi Thanh Vân cũng tiết lộ, sau những thành công của bản thân trong làng giải trí Việt cô không có ý định tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp. Song, nhờ được sự động viên của bạn bè thân thiết và muốn thử sức mình tại cuộc thi nhan sắc quốc tế nên cô đã thay đổi suy nghĩ.

Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 2
Nữ diễn viên rất hào hứng khi thử trang phục để chuẩn bị tốt nhất khi tham gia cuộc thi - Ảnh: Internet

Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 3
Trước đó, Phi Thanh Vân đã chi hơn nửa tỉ để trùng tu nhan sắc - Ảnh: Internet

Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 4
Ngoài chuẩn bị cho mình vóc dáng chuẩn là 94-60-104, người đẹp cũng bổ sung thêm kiến thức cho bản thân khi hoàn thành khóa học CEO trong vòng 4 tháng - Ảnh: Internet

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này

Đưa con trai đi dự tiệc, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại mặc áo lệch vai, mỏng tang lộ vòng 1 "khủng" trước ống kính.

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