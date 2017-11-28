Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng

Mới đây, Phi Thanh Vân khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện tại buổi thử trang phục dạ hội và áo dài để chuẩn bị tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ sắp tới.

“Nữ hoàng dao kéo” chia sẻ, cô đã có ý định tham gia cuộc thi cách đây nửa năm và âm thầm chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ngoài thực hiện ca đại phẫu toàn thân để có vóc dáng chuẩn 94-60-104, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã bồi dưỡng thêm kiến thức và hoàn thành khóa học CEO cách đây ít ngày.