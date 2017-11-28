Sau khi trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân tất bật chuẩn bị thi hoa hậu khiến dư luận dậy sóng

Phi Thanh Vân khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi hào hứng chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ.
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Mới đây, Phi Thanh Vân khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện tại buổi thử trang phục dạ hội và áo dài để chuẩn bị tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ sắp tới.
“Nữ hoàng dao kéo” chia sẻ, cô đã có ý định tham gia cuộc thi cách đây nửa năm và âm thầm chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ngoài thực hiện ca đại phẫu toàn thân để có vóc dáng chuẩn 94-60-104, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã bồi dưỡng thêm kiến thức và hoàn thành khóa học CEO cách đây ít ngày.
Dù đang rất bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc cậu con trai Tấn Đức nhưng “Nữ hoàng dao kéo” vẫn tranh thủ thời gian đến địa điểm thử trang phục để có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất trước khi tham gia tranh tài cùng nhiều người đẹp khác, theo Người Đưa Tin.
Trước đó, Phi Thanh Vân cũng tiết lộ, sau những thành công của bản thân trong làng giải trí Việt cô không có ý định tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp. Song, nhờ được sự động viên của bạn bè thân thiết và muốn thử sức mình tại cuộc thi nhan sắc quốc tế nên cô đã thay đổi suy nghĩ.