Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi

Giải trí 20/11/2017 10:24

Phi Thanh Vân khiến không ít người ngỡ ngàng khi từ bỏ phong cách sexy, diện trang phục kín đáo, năng động cùng ca sĩ Nguyên Vũ đi chấm thi.

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây tại TP.HCM, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân khiến khán giả bất ngờ khi từ bỏ phong cách táo bạo, nóng bỏng. Thay vào đó, người đẹp diện trang phục lịch sự, năng động nắm tay ca sĩ Nguyên Vũ cùng xuất hiện trước đám đông.

Khác với những lần xuất hiện trước với những bộ váy mỏng tanh, khoét sâu khoe 3 vòng gợi cảm, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại chọn cho mình phong cách sang trọng, thanh lịch với bộ vest trắng kín đáo kèm túi xách da.

Đặc biệt, người đẹp còn tôn thêm phần sang trọng cho trang phục vest đơn giản bằng những phụ kiện nhiều màu sắc như vòng cổ, nhẫn và vòng tay. Với set đồ này, người đẹp sinh năm 1982 nhận được nhiều lời khen của dân mạng.

Trong lần xuất hiện này, Phi Thanh Vân nhận được nhiều phản ứng tích cực của công chúng sau ca đại phẫu lần thứ 15 tốn hơn nửa tỷ đồng.

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 1
Phi Thanh Vân và ca sĩ Nguyên Vũ cùng đảm nhận vị trí giám khảo của cuộc thi Nét đẹp công sở lần thứ 3 - Ảnh: Internet

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 2
"Nữ hoàng dao kéo" diện trang phục lịch sự, sang trọng nắm tay Nguyên Vũ tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 3
Cô nàng diện set đồ vest, túi sách da cùng với nhiều phụ kiện đính kèm làm tôn lên nét quý phái của mình - Ảnh: Internet

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 4
Với bộ trang phục này, nữ diễn viên Cô gái xấu xí nhận được nhiều lời khen từ công chúng - Ảnh: Ngoisao.net

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 5
Trước đó, người đẹp luôn trung thành với phong cách sexy, hở bạo khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 6
Từ sau ca đại phẫu lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại càng chăm khoe 3 vòng gợi cảm - Ảnh: Internet

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 7
Diện váy 2 dây khoe ngực đầy táo bạo là phong cách quen thuộc của "Nữ hoàng dao kéo" - Ảnh: Internet

Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi - Ảnh 8
Nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng thường xuyên bị chê bai vì gu thời trang táo bạo, kém sang trọng thế này - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   chấm thi gu thời trang Phi Thanh Vân

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