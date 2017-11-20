Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây tại TP.HCM, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân khiến khán giả bất ngờ khi từ bỏ phong cách táo bạo, nóng bỏng. Thay vào đó, người đẹp diện trang phục lịch sự, năng động nắm tay ca sĩ Nguyên Vũ cùng xuất hiện trước đám đông.

Khác với những lần xuất hiện trước với những bộ váy mỏng tanh, khoét sâu khoe 3 vòng gợi cảm, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại chọn cho mình phong cách sang trọng, thanh lịch với bộ vest trắng kín đáo kèm túi xách da.