Cởi bỏ phong cách hớ hênh, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mặc 'lạ' thế này đi chấm thi

Phi Thanh Vân khiến không ít người ngỡ ngàng khi từ bỏ phong cách sexy, diện trang phục kín đáo, năng động cùng ca sĩ Nguyên Vũ đi chấm thi.
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Xuất hiện trong một sự kiện mới đây tại TP.HCM, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân khiến khán giả bất ngờ khi từ bỏ phong cách táo bạo, nóng bỏng. Thay vào đó, người đẹp diện trang phục lịch sự, năng động nắm tay ca sĩ Nguyên Vũ cùng xuất hiện trước đám đông.
Khác với những lần xuất hiện trước với những bộ váy mỏng tanh, khoét sâu khoe 3 vòng gợi cảm, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại chọn cho mình phong cách sang trọng, thanh lịch với bộ vest trắng kín đáo kèm túi xách da.
Đặc biệt, người đẹp còn tôn thêm phần sang trọng cho trang phục vest đơn giản bằng những phụ kiện nhiều màu sắc như vòng cổ, nhẫn và vòng tay. Với set đồ này, người đẹp sinh năm 1982 nhận được nhiều lời khen của dân mạng.
Trong lần xuất hiện này, Phi Thanh Vân nhận được nhiều phản ứng tích cực của công chúng sau ca đại phẫu lần thứ 15 tốn hơn nửa tỷ đồng.