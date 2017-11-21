Phi Thanh Vân khoe thân hình 'đồng hồ cát' nhưng đôi chân mới là điểm gây chú ý

Diện bộ váy trắng bó sát cơ thể, Phi Thanh Vân khoe được đường cong tuyệt hảo nhưng lại lộ đôi chân gầy guộc, méo mó khiến nhiều người khó hiểu.

Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân ít tham gia các sự kiện giải trí mà dành nhiều thời gian để giám sát công trình nhà ở đang xây tặng con trai. Ngoài ra, "Nữ hoàng dao kéo" cũng bận rộn với công việc điều hành công ty mỹ phẩm riêng.

Sáng nay (21/11), trước khi bắt đầu công việc thường ngày, Phi Thanh Vân tranh thủ chụp một số bức ảnh để chia sẻ với fan. Trong bộ váy ôm sát, người đẹp khoe khéo eo thon cùng vòng 3 "đốt mắt".

Tuy nhiên, khi nhìn xuống dưới nhiều người ngạc nhiên trước đôi chân có phần kỳ dị của Phi Thanh Vân. Không ít khán giả cho rằng cô đã lạm dụng photoshop quá đà, dẫn đến đôi chân bị bóp méo và gây mất cân đối toàn bộ cơ thể.