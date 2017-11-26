Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này

Giải trí 26/11/2017 12:18

Đưa con trai đi dự tiệc, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại mặc áo lệch vai, mỏng tang lộ vòng 1 "khủng" trước ống kính.

Hôm qua 25/11, Phi Thanh Vân đưa con trai Tấn Đức về Long Hải cùng tham dự tiệc chia tay bạn học khóa đào tạo CEO đồng thời cũng là để nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều ngày làm việc vất vả.

Tham dự party, nữ diễn viên Cô gái xấu xí diện quần jeans kết hợp với áo lệch vai, đơn giản. Nhìn qua bộ trang phục có vẻ kín đáo nhưng “Nữ hoàng dao kéo” không ít lần để lộ vòng 1 "khủng" khi cúi thấp người.

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này - Ảnh 1
Mặc áo trễ nải, Phi Thanh Vân không ít lần lộ vòng 1 "khủng" trước mặt con trai - Ảnh: Internet

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này - Ảnh 2
Tại buổi tiệc, cô nàng diện quần jeans kết hợp áo trễ vai mỏng tang lấp ló vòng 1 trước ống kính - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân gây chú ý khi tuyên bố đang toàn tâm chăm lo cho con trai Tấn Đức và công việc kinh doanh chứ không quan tâm đến chuyện tình cảm. Song, cách đây không lâu, cô nàng lại công khai bạn trai mới, là doanh nhân kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một tổ chức giáo dục.

Trước đó, người đẹp cũng gây xôn xao khi thực hiện ca đại trùng tu toàn thân để lấy lại vóc dáng sau sinh. Sau ca đại phẫu hơn nửa tỷ, người đẹp rất chăm khoe thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 và vòng 3 “siêu khủng” của mình.

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này - Ảnh 3
Bé Tấn Đức gần 2 tuổi, được mẹ ân cần chăm sóc tại buổi tiệc - Ảnh: Internet

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này - Ảnh 4
Sau khi chi hơn nửa tỷ cho ca đại phẫu toàn thân, Phi Thanh Vân rất thường xuyên khoe thân hình nóng bỏng và vòng 1 căng tròn trước công chúng - Ảnh: Internet

Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này - Ảnh 5
Tham gia buổi tiệc, ngoài đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình, nữ diễn viên còn chia sẻ nhiều điều hữu ích về bí quyết kinh doanh thành công - Ảnh: Internet

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