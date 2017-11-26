Hiếm hoi xuất hiện cùng con trai, Phi Thanh Vân lại mặc áo hớ hênh lộ vòng 1 'ngồn ngộn' thế này

Hôm qua 25/11, Phi Thanh Vân đưa con trai Tấn Đức về Long Hải cùng tham dự tiệc chia tay bạn học khóa đào tạo CEO đồng thời cũng là để nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều ngày làm việc vất vả.

Tham dự party, nữ diễn viên Cô gái xấu xí diện quần jeans kết hợp với áo lệch vai, đơn giản. Nhìn qua bộ trang phục có vẻ kín đáo nhưng “Nữ hoàng dao kéo” không ít lần để lộ vòng 1 "khủng" khi cúi thấp người.