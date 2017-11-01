Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình

Hậu trường 01/11/2017 15:48

Khi Phi Thanh Vân không trang điểm livestream, nhiều fan tá hỏa vì nhan sắc thật sự của “Nữ hoàng dao kéo”.

Ngoài việc tham gia các sự kiện trong giới giải trí, Phi Thanh Vân hiện đang điều hành một công ty mỹ phẩm riêng mang tên mình. "Nữ hoàng dao kéo" không thuê người mẫu mà tự mình làm gương mặt đại diện quảng bá sản phẩm.

Vì thế, mỗi lúc người đẹp sinh năm 1982 để mặt mộc livestream giới thiệu mẫu kem dưỡng da mới, nhiều khán giả sốc nặng trước nhan sắc thật sự đằng sau lớp son phấn.

Dù từng chi tiền tỷ cho 15 lần phẫu thuật ở hầu hết các bộ phận trên cơ thể, nhưng dung mạo hiện tại của Phi Thanh Vân vẫn chưa thật sự thu hút. Điều khiến người ta chú ý nhiều nhất chính là cơ thể quá nở nang, đặc biệt là ở phần mông và ngực của "Nữ hoàng dao kéo". Riêng gương mặt thì vẫn bị nhiều người cho là thiếu tự nhiên và hơi đơ.

Nhiều cư dân mạng nhận xét, khi không có mỹ phẩm "thần thánh" hỗ trợ, đôi mắt to long lanh thường ngày của Phi Thanh Vân bỗng trở nên nhỏ xíu, đôi môi đỏ mọng thì chuyển qua thâm xì, cặp chân mày sắc nét nay lại trở nên mờ nhạt. Đặc biệt gương mặt gần như thiếu điểm nhấn khi nhìn tổng thể.

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình - Ảnh 1
Phi Thanh Vân để mặt mộc livestream khiến nhiều người hoảng hồn - Ảnh: FBNV

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình - Ảnh 2
"Nữ hoàng dao kéo" dường như rất tự tin với làn da trắng bệch của mình - Ảnh: FBNV

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình - Ảnh 3
Phi Thanh Vân tự tin làm người mẫu đại diện cho công ty mỹ phẩm mang tên mình - Ảnh: FBNV

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình - Ảnh 4
Một trong những lần công khai ảnh mặt mộc gây choáng của Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Mặt mộc thế này mà Phi Thanh Vân vẫn tự tin livestream: Xem tấm số 3 mà rùng cả mình - Ảnh 5
"Nữ hoàng dao kéo" từng không ngần ngại công khai quá trình phẫu thuật hầu hết các bộ phận cơ thể - Ảnh: FBNV

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng

Phi Thanh Vân táo bạo diện váy ngủ mỏng tang khoe 3 vòng nóng bỏng khi đi bar cùng bạn bè khiến người nhìn không khỏi "nhức mắt".

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo mặt mộc Phi Thanh Vân

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