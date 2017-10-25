Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng

Hậu trường 25/10/2017 14:17

Phi Thanh Vân táo bạo diện váy ngủ mỏng tang khoe 3 vòng nóng bỏng khi đi bar cùng bạn bè khiến người nhìn không khỏi "nhức mắt".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phi Thanh Vân đã chia sẻ loạt ảnh cùng bạn bè đi bar thư giãn. Điều đáng chú ý chính là trang phục siêu mỏng cùng với phần lưng hở táo bạo của nữ diễn viên khiến người xem phải 'ngượng chín mặt'.

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 1
Người đẹp vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân: "Em của đêm nay, ngày của nhan sắc lên ngôi! "- Ảnh: FBNV

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 2
"Nữ hoàng dao kéo" táo bạo diện trang phục 2 dây mỏng manh, hở lưng đầy quyến rũ khi cùng bạn bè đi thư giãn - Ảnh: FBNV

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 3
Kiểu váy với chất liệu mỏng kết hợp với ren khiến không ít người cho rằng người đẹp đã mặc nhầm váy ngủ đi chơi - Ảnh: FBNV

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 4
Sau khi chi hơn nửa tỷ "nâng cấp" 3 vòng, Phi Thanh Vân không ngần ngại chọn những trang phục hở hang để khoe thân hình nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 5
Hai sợi dây áo dường như không thể chống đỡ nỗi trước vòng 1 ngồn ngộn của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 6
Cặp "tuyết lê" của cô nàng áp đảo hoàn toàn những cô gái xung quanh - Ảnh: FBNV

Có thế thấy, từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ để có thân hình "đồng hồ cát", Phi Thanh Vân ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh và tình duyên.

Dù bạn trai mới bị tố là đại gia "ảo", nợ tiền không trả song cô đã lên tiếng khẳng định bạn trai của mình là người minh bạch và rõ ràng. Ngoài ra, người đẹp cũng tuyên bố hoàn toàn tin tưởng và sẽ bảo vệ người yêu một cách tuyệt đối.

Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng - Ảnh 7
Phi Thanh Vân hiện tại đang hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân Triệu Văn Dương - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân khiến nhiều phụ huynh đỏ mặt vì trang phục táo bạo khi đưa con đi học ngày đầu tiên

Phi Thanh Vân khiến nhiều phụ huynh đỏ mặt vì trang phục táo bạo khi đưa con đi học ngày đầu tiên

Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ hình ảnh đưa con đến lớp ngày đầu tiên với trang phục siêu gợi cảm khiến nhiều phụ huynh 'nóng mặt'.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo

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