Diện váy ngủ đi bar, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'nhức mắt' khi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phi Thanh Vân đã chia sẻ loạt ảnh cùng bạn bè đi bar thư giãn. Điều đáng chú ý chính là trang phục siêu mỏng cùng với phần lưng hở táo bạo của nữ diễn viên khiến người xem phải 'ngượng chín mặt'.

Có thế thấy, từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ để có thân hình "đồng hồ cát", Phi Thanh Vân ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh và tình duyên.

Dù bạn trai mới bị tố là đại gia "ảo", nợ tiền không trả song cô đã lên tiếng khẳng định bạn trai của mình là người minh bạch và rõ ràng. Ngoài ra, người đẹp cũng tuyên bố hoàn toàn tin tưởng và sẽ bảo vệ người yêu một cách tuyệt đối.