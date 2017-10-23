Phi Thanh Vân khiến nhiều phụ huynh đỏ mặt vì trang phục táo bạo khi đưa con đi học ngày đầu tiên

Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ hình ảnh đưa con đến lớp ngày đầu tiên với trang phục siêu gợi cảm khiến nhiều phụ huynh 'nóng mặt'.

Mới đây, "Nữ hoàng dao kéo" bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh ngày đầu tiên đi học của con trai Tấn Đức thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bà mẹ một con bộc bạch niềm hạnh phúc khi được làm mẹ và tự hào về bản lĩnh ngày đầu tiên đến lớp của con trai. Nữ diễn viên Cô nàng xấu xí viết trên trang cá nhân: "Sức mạnh của Mẹ! Ngày Mẹ đi xin con trong chùa là ngày định mệnh, xin Trời Phật thương xót để được có một mụn con trai. Vài tháng sau, Mẹ biết tin mang thai con, ôi bao nhiêu vui mừng không tả xiết!

Sinh con ra bao khó khăn đau đớn, Mẹ chẳng chút nề hà vì con giờ là quan trọng nhất. Cuộc đời biết bao thăm trầm, vất vả, Mẹ vẫn sẽ vượt qua hết vì tương lai tươi sáng nhất cho con yêu. Ngày đầu đi học con giỏi không khóc, mẹ mừng lắm. Ngoan, con yêu nhé, chiều mẹ đi làm về sẽ ghé đón con. Mẹ yêu con!".

Đặc biệt, trong loạt ảnh đưa con đến lớp, Phi Thanh Vân "đốt mắt" không ít người xung quanh khi diện trang phục gợi cảm khoe thân hình hoàn hảo, đặc biệt là vòng 1 "khủng" của mình. Giữa năm 2014, Phi Thanh Vân kết hôn với chàng "phi công trẻ" Nguyễn Bảo Duy sau tan vỡ hôn nhân với người chồng ngoại quốc. Dù có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng cả hai vẫn quyết định đường ai nấy đi sau gần 3 năm chung sống. Trải qua những tháng ngày "sóng gió" khi ly hôn chồng cũ kém tuổi Bảo Duy, Phi Thanh Vân giờ đây đã trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống cũng như dành hết tình yêu thương cho cậu quý tử Tấn Đức.

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