'Phát sốt' với diện mạo của con trai Hồng Ngọc, 14 tuổi đã cao hơn mẹ và cực tuấn tú

Đăng ảnh mừng con trai tròn 14 tuổi, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được "cơn mưa" lời khen vì vẻ ngoài chững chạc của quý tử.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh mừng sinh nhật con trai Chấn Hưng. Chụp ảnh cùng ba mẹ và các em, cậu bé gây chú ý bởi diện mạo cao lớn bất ngờ và vô cùng khôi ngô.

Kèm theo ảnh, Hồng Ngọc gửi lời chúc mừng đến con trai. Cô ngọt ngào gọi Chấn Hưng là "chàng trai 14 tuổi của mẹ" và nhắn nhủ: "Luôn sống đạo đức để làm gương sáng cho hai em của con".

Tròn 14 tuổi, con trai Hồng Ngọc cao hơn cả mẹ. Cậu bé sở hữu nụ cười dễ mến, khuôn mặt tuấn tú - Ảnh: FB

Chấn Hưng đã cao gần bằng ba - Ảnh: FB

Hồng Ngọc cười rạng rỡ bên 2 người đàn ông quan trọng của mình - Ảnh: FB

Dưới bài viết, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" nhận được vô số lời khen vì nuôi con trai quá khéo. Có thể thấy cậu bé Chấn Hưng đã cao hơn cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi, ra dáng thanh niên trưởng thành.

3 nhóc tỳ đáng yêu nhà ca sĩ Hồng Ngọc và doanh nhân Thomas Tâm - Ảnh: FB

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, ca sĩ Hồng Ngọc kết hôn với doanh nhân Thomas Tâm và xây dựng cuộc sống hạnh phúc đến hiện tại. Họ có với nhau 3 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ".

Chồng Hồng Ngọc là doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực giải trí. Anh hết lòng ủng hộ vợ phát triển đam mê âm nhạc. Không chỉ vậy, anh còn đảm nhận vai trò quản lý và hỗ trợ công việc ca hát tại hải ngoại cho bà xã. Chồng Hồng Ngọc không ngại làm việc nhà hay chăm sóc các con mỗi khi nữ ca sĩ chạy show xa nhà nhiều ngày.

Hồi phục sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc vẫn 'sống trong lo sợ' sau mỗi sáng thức giấc vì điều này Hồng Ngọc lo lắng không chỉ cho riêng bản thân mà còn cảm thấy bất an mỗi ngày vì sức khỏe của cả gia đình khi đang định cư tại Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-sot-voi-dien-mao-cua-con-trai-hong-ngoc-14-tuoi-da-cao-hon-me-va-cuc-tuan-tu-371244.html