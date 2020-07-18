Hồi phục sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc vẫn 'sống trong lo sợ' sau mỗi sáng thức giấc vì điều này

Hậu trường 18/07/2020 09:28

Hồng Ngọc lo lắng không chỉ cho riêng bản thân mà còn cảm thấy bất an mỗi ngày vì sức khỏe của cả gia đình khi đang định cư tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được sự đồng cảm của mọi người khi chia sẻ về nỗi lo sợ của mình. Không chỉ là sức khỏe của bản thân, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" còn cảm thấy bất an mỗi ngày vì lo cho cả nhà đang sống tại Mỹ. Hiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, số ca lây nhiễm vẫn còn rất cao.

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Gia đình Hồng Ngọc đang định cư tại Mỹ, nơi vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh - Ảnh: FB

Hồng Ngọc viết: "Mỗi sáng thức dậy nghe ngóng cơ thể mình xem có ổn không, kiểm tra chồng con và ông bà xem có mệt mỏi hay đau nhức gì không, sống trong sự lo lắng, mọi thứ đến khi nào mới trở lại như trước đây, tập sống với lũ, và cố gắng tập sống coi mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Tui đang cố gắng mạnh mẽ đây các bác ạ, chứ đụng phải yếu điểm cũng rớt lộp độp như ai. Nhưng tạ ơn trời gia đình vẫn bình an hạnh phúc là tốt rồi. Chúc mọi người ngày cuối tuần bình an và may mắn".

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Nhan sắc hiện tại của Hồng Ngọc sau tai nạn bỏng nặng - Ảnh: FB

Tháng 5 vừa qua, Hồng Ngọc vừa trải qua tai nạn kinh hoàng vì nổ nồi xông hơi tại nhà riêng. Vụ nổ khiến 2/3 gương mặt cô bị thương, nhiều bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng nặng. May mắn sau thời gian điều trị, nữ ca sĩ đã hồi phục thần kỳ. Thậm chí cô còn được khen xinh đẹp, tươi trẻ hơn xưa. Tuy nhiên, vết thương ở tay và ngực vẫn còn để lại sẹo khá rõ.

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Ca sĩ Hồng Ngọc khiến nhiều chị em phát hờn vì có được người mẹ chồng tốt, tâm lý. Thời gian cô gặp tai nạn, bà chăm sóc tận tình con dâu như con gái ruột.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồng Ngọc Chồng Hồng Ngọc gia đình Hồng Ngọc

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