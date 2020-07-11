Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hồng Ngọc trên trang Facebook cá nhân đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Đầu tháng 5/2020, nữ ca sĩ Hồng Ngọc không may bị bỏng nặng vì tai nạn nổ nồi xông hơi tại Mỹ. Thông tin này đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, nhờ được điều trị tích cực, Hồng Ngọc đã hồi phục kỳ diệu chỉ trong một thời gian ngắn.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ tự tin đăng ảnh cận mặt với làn da đã phục hồi gần như hoàn toàn sau tai nạn khiến ai nấy đều vui mừng.

Hồng Ngọc hồi phục nhanh chóng sau tai nạn bị bỏng - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, trong bức ảnh đăng tải lên trang Facebook cá nhân, Hồng Ngọc bất ngờ để lộ những dấu vết thương tích trên một số bộ phận cơ thể sau vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Hình ảnh mới nhất của Hồng Ngọc - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt của nữ ca sĩ vô cùng hồng hào, mịn màng nhưng phần tay và ngực vẫn còn lưu lại những vết sẹo thâm mờ. Có lẽ, Hồng Ngọc sẽ phải tốn thêm thời gian để điều trị thì những vết sẹo này mới biến mất vĩnh viễn. Dẫu vậy, giọng ca “Mắt nai cha cha cha” luôn tỏ ra lạc quan và chấp nhận những thương tích này thay vì buồn rầu ủ rũ.

Phần cánh tay và phần ngực của nữ ca sĩ vẫn còn để lại những vết sẹo thâm mờ - Ảnh: FB

Trải qua biến cố, Hồng Ngọc nhận ra trên đời này không gì quý bằng bình yên và sức khỏe: “May mắn là tôi được mọi người thương, gia đình, bạn bè và khán giả quan tâm, hết lòng yêu quý. Nguồn năng lượng tích cực từ yêu thương đã giúp cho tôi mau chóng phục hồi”.

Chia sẻ về chuyện tiêu xài phung phí, ca sĩ Hồng Ngọc khiến Đàm Vĩnh Hưng xấu hổ vì điều này Dù là người chi tiêu tiết kiệm nhưng ca sĩ Hồng Ngọc vẫn tự cảm nhận đôi lúc bản thân sống phí phạm, mua sắm nhiều thứ không cần thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-phuc-ky-dieu-sau-2-thang-bi-bong-nang-nhung-hong-ngoc-van-de-lo-thuong-tich-kho-lanh-o-tay-va-nguc-368257.html