Hiếm đàn ông được như chồng Hồng Ngọc, yêu vợ đến mức bật khóc khi cô chịu đau đớn

Hậu trường 30/06/2020 14:56

Ca sĩ Hồng Ngọc được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Cô được chồng Việt kiều hết lòng yêu thương và chăm sóc.

Cách đây không lâu, ca sĩ Hồng Ngọc vừa trải qua tai nạn kinh hoàng tại nhà riêng. Gần như 2/3 gương mặt bị bỏng nặng, nhiều bộ phận khác của cơ thể cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" đã phục hồi hoàn toàn. 

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Hồi phục sức khỏe, Hồng Ngọc cùng chồng con đi chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: FB

Suốt thời gian Hồng Ngọc chữa bệnh, cô nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi của khán giả và đồng nghiệp. Đặc biệt, nữ ca sĩ được chồng và các con chăm sóc chu đáo.

Mới đây, Hồng Ngọc khiến nhiều người xúc động khi đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên ông xã kèm chia sẻ xúc động. Cô viết: "Khi một người đàn ông không ngại khóc trước mặt bạn hoặc âm thầm khóc sau lưng bạn thì đích thị họ yêu bạn rất nhiều. Người đàn ông đã vì bạn mà khóc thì bạn chính là tất cả thế giới của anh ấy". Ngay lập tức, ông xã của cô vào thanh minh hài hước: "Mình khóc là vì đầu hết tóc nhé bạn!".

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Hồng Ngọc khoe ảnh tình tứ bên chồng, xúc động khi anh đã khóc vì mình - Ảnh: FB

Chia sẻ của Hồng Ngọc thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều nghệ sĩ và fan hâm mộ bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm mà vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau.

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Tổ ấm của Hồng Ngọc tại Mỹ - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc tại Mỹ, Hồng Ngọc còn có một gia tài khác đó chính là gia đình hạnh phúc. Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng nữ nghệ sĩ có với nhau 3 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Cô tận hưởng cuộc sống viên mãn khi lấy được người chồng tâm lý, hết lòng yêu thương vợ con.

Gương mặt hiện tại của Hồng Ngọc sau sự cố nổ nồi xông hơi gây bỏng nặng

Gương mặt hiện tại của Hồng Ngọc sau sự cố nổ nồi xông hơi gây bỏng nặng

Gương mặt của Hồng Ngọc đã hoàn toàn lành lặn sau thời gian tích cực điều trị.

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