Chia sẻ về chuyện tiêu xài phung phí, ca sĩ Hồng Ngọc khiến Đàm Vĩnh Hưng xấu hổ vì điều này

Hậu trường 03/07/2020 14:05

Dù là người chi tiêu tiết kiệm nhưng ca sĩ Hồng Ngọc vẫn tự cảm nhận đôi lúc bản thân sống phí phạm, mua sắm nhiều thứ không cần thiết.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc vừa đăng tải status chia sẻ về cách chi tiêu của bản thân. Cô thấy mình quá phung phí khi phát hiện có quá nhiều thứ đã chi nhiều tiền mua về nhưng không dùng đến.

Hồng Ngọc viết: "Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, dọn quần áo và những thứ bề bộn, chợt phát hiện ra mình quá phung phí vào những thứ không quá cần thiết cho cuộc sống, có những cái rẻ, cũng có những cái khá đắt, rẻ cũng mua bằng tiền. Tôi là người khá tiết kiệm, mà vẫn thấy mình sống quá phí phạm, với tôi làm ra đồng tiền không vất vả kiểu này cũng vất vả kiểu khác, đâu biết điều gì sẽ xảy ra cho cuộc sống chúng ta, như ngay lúc này kể cả những công ty lớn còn phải đóng cửa, tạm ngừng mọi thứ, thì nói chi đến đời sống của mọi người, đừng bao giờ nghĩ mình dư dả rồi lại xài phung phí".

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Là người sống tiết kiệm, nhưng khi dọn đồ Hồng Ngọc vẫn thấy mình phung phí vì mua quá nhiều thứ không cần thiết - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Cuộc sống không thể nói trước điều gì, trong thâm tâm chỉ muốn chăm lo gia đình và cần khoảng thời gian bên những người thân là quan trọng, những khoảnh khắc ấy sẽ luôn luôn là giá trị vô giá và rất cần thiết cho mỗi người trong chúng ta. Có ai suy nghĩ giống tui không?".

Hồng Ngọc là ca sĩ nổi tiếng của thị trường âm nhạc hải ngoại và có cuộc sống giàu sang tại Mỹ. Dù vậy, cô luôn ý thức được giá trị của đồng tiền và chi tiêu hợp lý.

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Đàm Vĩnh Hưng xấu hổ khi nghe Hồng Ngọc chia sẻ - Ảnh: FB

Quan điểm của giọng ca "Mắt nai cha cha cha" về cách xài tiền nhận được sự đồng tình của mọi người. Dưới phần bình luận, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Anh xấu hổ quá! Rất muốn học được tính tiết kiệm của bé! Anh nói hoài đúng không". Ca sĩ Minh Tuyết bày tỏ sự đồng cảm với đàn anh: "Nhưng anh không thể bởi vì anh là Đàm Vĩnh Hưng. Em rất thấu hiểu điều đó vì chính bản thân em cũng không làm được".

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Mua sắm hàng hiệu là một trong những sở thích của 'ông hoàng nhạc Việt' - Ảnh: FB

Đàm Vĩnh Hưng được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có bậc nhất hiện nay. Anh có đam mê bất tận với đồ hiệu. Nam ca sĩ sở hữu hàng trăm món đồ hiệu như giày dép, quần áo, túi xách và nhiều vật dụng giá trị, mỗi món có giá trị từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu.

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Ca sĩ Hồng Ngọc được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Cô được chồng Việt kiều hết lòng yêu thương và chăm sóc.

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Từ khóa:   Hồng Ngọc Đàm Vĩnh Hưng Minh Tuyết

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