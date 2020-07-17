Ca sĩ Hồng Ngọc khiến nhiều chị em phát hờn vì có được người mẹ chồng tốt, tâm lý. Thời gian cô gặp tai nạn, bà chăm sóc tận tình con dâu như con gái ruột.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc vừa đăng tải ảnh chụp gia đình, có cả sự hiện diện của bố mẹ chồng nữ ca sĩ. Cả nhà diện trang phục đồng bộ và nở nụ cười rạng rỡ.

Kèm theo đó, Hồng Ngọc còn viết dòng tâm sự xúc động về mẹ chồng và gửi đến bà lời chúc mừng sinh nhật. Giọng ca "Mắt nai cha cha cha" hạnh phúc khoe có được một người mẹ chồng hiền hậu, xem cô như con gái ruột thịt. Khi nữ ca sĩ bị tai nạn nổ nồi xông hơi phải nằm một chỗ, mẹ chồng cô đã bật khóc vì xót cho con dâu. Bà còn tận tình chăm sóc, bưng bê đồ ăn lên tận phòng.

Hồng Ngọc khoe ảnh gia đình hạnh phúc và gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng - Ảnh: FB

"Mẹ! Người đã sinh ra anh ấy, một nửa cuộc đời của tôi, cám ơn mẹ luôn dành quá nhiều tình cảm cho con dâu bé nhỏ này, con cảm nhận được mẹ luôn coi mình là con gái của mẹ... khi con bị nạn em thấy mẹ khóc thật nhiều vì con, bê đồ ăn đến tận phòng rồi chăm sóc cho con, làm lòng con thấy mình quá may mắn làm con dâu của mẹ, mẹ ơi, mẹ phải thật khỏe mạnh vượt qua mọi khó khăn ngay lúc này mẹ nhé. Nguyện xin Chúa luôn ban hồng ân và che chở cho mẹ", ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ.



Hình ảnh Hồng Ngọc nằm trên giường bệnh vì bị bỏng nặng cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được nhiều lời chúc mừng từ mọi người vì có được người mẹ chồng hiền lành, tốt bụng. Ca sĩ Thanh Thảo, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Phượng... dành lời chúc ý nghĩa cho mẹ chồng đồng nghiệp trong ngày sinh nhật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-ngoc-he-lo-moi-quan-he-that-voi-me-chong-ke-tat-tan-tat-cach-ba-doi-dai-voi-minh-khi-benh-tat-369816.html