Phản ứng trái ngược của sao Việt khi dính nghi án lộ clip ‘nóng’: Người bức xúc tìm đến pháp luật, kẻ nhẹ nhàng thanh minh

Hậu trường 11/05/2019 14:10

Là những nghệ sĩ nổi tiếng có đời tư trong sạch nhưng Ốc Thanh Vân, Đan Lê… đều từng dính nghi án lộ hình ảnh và clip nhạy cảm gây xôn xao dư luận.

Trong showbiz đầy rẫy thị phi, những câu chuyện về diễn viên này bị nghi lộ ảnh nhạy cảm hay ca sĩ kia có clip “nóng” không phải là chuyện hiếm hoi. Thế nhưng, mỗi nghệ sĩ đều có cách phản ứng và giải quyết vấn đề khác nhau nhằm bảo vệ hình ảnh bản thân.

Phi Huyền Trang

Mới đây, nữ diễn viên Phi Huyền Trang bất ngờ bị tố là “con giáp thứ 13” trong một đoạn chat được lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người đẹp còn bị nghi lộ clip "nóng" với một người đàn ông.

Trước những ồn ào gây ảnh hưởng đến danh tiếng, Phi Huyền Trang đã nhờ tới sự can thiệp của cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc, đưa những người hại cô ra ánh sáng.

Phản ứng trái ngược của sao Việt khi dính nghi án lộ clip ‘nóng’: Người bức xúc tìm đến pháp luật, kẻ nhẹ nhàng thanh minh - Ảnh 1
Phi Huyền Trang nhờ cậy pháp luật để bảo vệ danh tiếng - Ảnh: Internet

Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu mến nhờ tài năng và đời tư trong sạch. Tuy nhiên, cuối tháng 5/2010, thông tin Ốc Thanh Vân bị lộ clip "phòng the" bất ngờ gây xôn xao dư luận.

Khi phát hiện sự việc, Ốc Thanh Vân cho biết cô không quá bận tâm về những tin đồn thất thiệt trên mạng và cũng chưa xem qua clip kia. Nữ diễn viên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng thanh minh rằng bản thân chưa bao giờ chụp ảnh hay quay clip nhạy cảm.

Phản ứng trái ngược của sao Việt khi dính nghi án lộ clip ‘nóng’: Người bức xúc tìm đến pháp luật, kẻ nhẹ nhàng thanh minh - Ảnh 2
Ốc Thanh Vân chọn cách không màng đến thị phi showbiz - Ảnh: Internet

Đan Lê

Đan Lê là một trong những diễn viên ít khi vướng phải những scandal tai tiếng nhưng năm 2008, cô từng bị cộng đồng mạng nghi là nhân vật chính trong một đoạn clip "nóng" lan truyền trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, Đan Lê đang là MC trong một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam nhưng cô vẫn quyết định rời VTV để giữ gìn uy tín cho bản thân.

Phản ứng trái ngược của sao Việt khi dính nghi án lộ clip ‘nóng’: Người bức xúc tìm đến pháp luật, kẻ nhẹ nhàng thanh minh - Ảnh 3
Đan Lê quyết tìm ra chân tướng sự việc - Ảnh: Internet

Đan Lê đã kiên trì phối hợp cùng cơ quan chức năng trong suốt 3 tháng để tìm ra bằng chứng chứng minh cô hoàn toàn trong sạch. Sau khi tin đồn bị dập tắt, nữ diễn viên cũng mất một khoảng thời gian để vượt qua cú sốc tinh thần.

Hoàng Thùy

Năm 2013, những bức ảnh “phòng the” của một cô gái có ngoại hình khá giống Hoàng Thùy bất ngờ được cư dân mạng chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Phản ứng trái ngược của sao Việt khi dính nghi án lộ clip ‘nóng’: Người bức xúc tìm đến pháp luật, kẻ nhẹ nhàng thanh minh - Ảnh 4
Hoàng Thùy từng dính nghi án lộ ảnh nhạy cảm - Ảnh: Internet

Bỗng nhiên trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, Hoàng Thùy đã chọn cách thẳng thắn đáp trả và khẳng định nhân vật trong bức hình không phải là cô. Sau đó, Hoàng Thùy đã được minh oan khi người hâm mộ tung bằng chứng cho thấy những hình ảnh kia được cắt từ một bộ phim Thái Lan.

Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’

Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’

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