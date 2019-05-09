Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân

Sau khi bị đồn đoán là nhân vật chính trong một đoạn clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, Hà Duy đã chính thức lên tiếng phủ nhận.
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Mới đây, Hà Duy - diễn viên nhí "Đội đặc nhiệm nhà C21" bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội trước nghi vấn lộ clip "nóng" với bạn gái cũ. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người cùng hàng ngàn bình luận “hóng link” từ cư dân mạng.
Trước những ồn ào không hay này, Hà Duy đã chính thức tung bằng chứng khẳng định anh không phải là nhân vật trong đoạn clip kia. Theo đó, nam diễn viên nhí đình đám một thời đã đăng tải hai bức ảnh chụp góc mặt bên trái và bên phải kèm dòng trạng thái: "Chỉ để đây và không nói gì, cho các bạn tự so sánh và nhận xét nhé! Mà phải công nhận là giống thật. Các bạn trước khi post và đồn đoán cái gì thì xác minh rõ ràng trước nhé".
Bên cạnh đó, Hà Duy còn đăng tải thêm một bài đăng chụp lại một cảnh trong đoạn clip kèm lời nhắn: “Nốt cho bạn nào còn đang thắc mắc! Mệt!”.
Dưới bài đăng của Hà Duy, cư dân mạng đã soi ra được những chi tiết chứng minh Hà Duy không phải là chủ nhân đoạn clip "nóng" đang được lan truyền trên mạng.
Tuy nhiên, nhiều người cũng phải công nhận Hà Duy và người trong clip quá giống nhau, nếu không có nốt ruồi làm đặc điểm nhận dạng thì rất dễ nhầm lẫn.
Hà Duy là con trai của NSƯT Hương Dung. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời như “Đội đặc nhiệm nhà C21”, “Làm mẹ”, “Mùa hè sôi động”, “Xin hãy tin em”… Hiện tại, Hà Duy đã từ bỏ con đường nghệ thuật và đang làm cơ phó tại một hãng hàng không.