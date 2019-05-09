Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân

Mới đây, Hà Duy - diễn viên nhí "Đội đặc nhiệm nhà C21" bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội trước nghi vấn lộ clip "nóng" với bạn gái cũ. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người cùng hàng ngàn bình luận “hóng link” từ cư dân mạng.

Thông tin về clip 'nóng' của Hà Duy lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào không hay này, Hà Duy đã chính thức tung bằng chứng khẳng định anh không phải là nhân vật trong đoạn clip kia. Theo đó, nam diễn viên nhí đình đám một thời đã đăng tải hai bức ảnh chụp góc mặt bên trái và bên phải kèm dòng trạng thái: "Chỉ để đây và không nói gì, cho các bạn tự so sánh và nhận xét nhé! Mà phải công nhận là giống thật. Các bạn trước khi post và đồn đoán cái gì thì xác minh rõ ràng trước nhé".