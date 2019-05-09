Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân

Hậu trường 09/05/2019 10:14

Sau khi bị đồn đoán là nhân vật chính trong một đoạn clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, Hà Duy đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, Hà Duy - diễn viên nhí "Đội đặc nhiệm nhà C21" bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội trước nghi vấn lộ clip "nóng" với bạn gái cũ. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người cùng hàng ngàn bình luận “hóng link” từ cư dân mạng.

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 1
Thông tin về clip 'nóng' của Hà Duy lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào không hay này, Hà Duy đã chính thức tung bằng chứng khẳng định anh không phải là nhân vật trong đoạn clip kia. Theo đó, nam diễn viên nhí đình đám một thời đã đăng tải hai bức ảnh chụp góc mặt bên trái và bên phải kèm dòng trạng thái: "Chỉ để đây và không nói gì, cho các bạn tự so sánh và nhận xét nhé! Mà phải công nhận là giống thật. Các bạn trước khi post và đồn đoán cái gì thì xác minh rõ ràng trước nhé".

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 2
Hà Duy chia sẻ hình ảnh 2 bên gương mặt để làm bằng chứng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Hà Duy còn đăng tải thêm một bài đăng chụp lại một cảnh trong đoạn clip kèm lời nhắn: “Nốt cho bạn nào còn đang thắc mắc! Mệt!”.

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 3
Một bài đăng khác của Hà Duy - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Hà Duy, cư dân mạng đã soi ra được những chi tiết chứng minh Hà Duy không phải là chủ nhân đoạn clip "nóng" đang được lan truyền trên mạng.

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 4
Một cư dân mạng đã soi ra chi tiết cho thấy Hà Duy không phải là nhân vật trong clip - Ảnh: FBNV
Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 5
Nhiều bạn bè thân thiết để lại bình luận mong Hà Duy đừng quá bận tâm về vụ việc - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhiều người cũng phải công nhận Hà Duy và người trong clip quá giống nhau, nếu không có nốt ruồi làm đặc điểm nhận dạng thì rất dễ nhầm lẫn.

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 6Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 7

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh 8
Hà Duy hiện đang làm cơ phó cho một hãng hàng không - Ảnh: FBNV

Hà Duy là con trai của NSƯT Hương Dung. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời như “Đội đặc nhiệm nhà C21”, “Làm mẹ”, “Mùa hè sôi động”, “Xin hãy tin em”… Hiện tại, Hà Duy đã từ bỏ con đường nghệ thuật và đang làm cơ phó tại một hãng hàng không.

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