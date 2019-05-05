Bị tố giật chồng, lộ clip ‘nóng’, ‘Thánh nữ mì gõ’ Phi Huyền Trang phản ứng mạnh mẽ: 'Ai làm người đó phải chịu tội'

Hậu trường 05/05/2019 15:57

Trước nghi vấn là “con giáp thứ 13” trong một đoạn chat bị lan truyền trên mạng xã hội, Phi Huyền Trang đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Phi Huyền Trang sinh năm 1988, cô nổi tiếng với vẻ đẹp gợi cảm cùng thân hình nóng bỏng. Huyền Trang được nhiều người biết đến sau khi tham gia diễn xuất trong series “Ghiền Mì Gõ”. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim như: “Săn vàng”, “Mắt lụa”, “Không thể ngừng yêu”...

Bị tố giật chồng, lộ clip ‘nóng’, ‘Thánh nữ mì gõ’ Phi Huyền Trang phản ứng mạnh mẽ: 'Ai làm người đó phải chịu tội' - Ảnh 1
Phi Huyền Trang vô cùng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FBNV

Hôm nay (5/5), mạng xã hội bất ngờ rộ thông tin nữ diễn viên Phi Huyền Trang lộ clip nóng và bị tố giật chồng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể trong đoạn chat được lan truyền trên Facebook, một người phụ nữ đã tố tài khoản có tên Phi Huyền Trang giật chồng. Đoạn chat này còn xuất hiện một số hình ảnh được cho là clip “nóng” của nữ diễn viên với một người đàn ông. Khi nhận được những hình ảnh này, tài khoản tên Phi Huyền Trang đã buông lời đe dọa người phụ nữ kia: "Là mày muốn chết rồi đúng không? Để tao cho mày chết!".

Bị tố giật chồng, lộ clip ‘nóng’, ‘Thánh nữ mì gõ’ Phi Huyền Trang phản ứng mạnh mẽ: 'Ai làm người đó phải chịu tội' - Ảnh 2

Bị tố giật chồng, lộ clip ‘nóng’, ‘Thánh nữ mì gõ’ Phi Huyền Trang phản ứng mạnh mẽ: 'Ai làm người đó phải chịu tội' - Ảnh 3
Đoạn chat đang được lan truyền trên mạng - Ảnh: Internet

Thậm chí, tài khoản có tên Phi Huyền Trang còn tỏ thái độ thách thức khi gửi đến người phụ nữ kia hình ảnh cô nhận được số tiền 200 triệu đồng từ chồng của đối phương kèm lời nhắn: “Đau không?”.

Bị tố giật chồng, lộ clip ‘nóng’, ‘Thánh nữ mì gõ’ Phi Huyền Trang phản ứng mạnh mẽ: 'Ai làm người đó phải chịu tội' - Ảnh 4
Tin nhắn chuyển khoản rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước những lùm xùm không hay này, Phi Huyền Trang tuyên bố sẽ nhờ tới sự can thiệp của cơ quan chức năng.

“Pháp luật sẽ vào cuộc để đưa người vu khống ra ánh sáng, ai làm người đó phải chịu tội. Nếu tôi quan hệ bất chính liệu có dám trình báo với công an” – nữ diễn viên chia sẻ trên Zing“Nếu muốn tố cáo họ phải đưa ra bằng chứng xác thực, chứ kiểu vu vơ thế này thì họ nói sao chẳng được”.

Bị tố giật chồng, lộ clip ‘nóng’, ‘Thánh nữ mì gõ’ Phi Huyền Trang phản ứng mạnh mẽ: 'Ai làm người đó phải chịu tội' - Ảnh 5
Huyền Trang đang nhờ đến sự can thiệp của pháp luật - Ảnh: FBNV

Phi Huyền Trang cho biết sau khi làm rõ sự việc, đưa những người hủy hoại hình ảnh của cô ra ánh sáng, nữ diễn viên sẽ chính thức có câu trả lời cho truyền thông và công chúng.

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